47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

▲SYM三陽推出迪爵125小改款，汰舊換新最低價47,700元起。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

SYM三陽今（10）日發表迪爵125小改款車型，並開出汰舊換新最低價47,700元起（CBS 2.0鼓煞車型），作為歷史悠久的「國民機車」，此次小改款以「把CP值做到最大值」為號召，主攻30歲以上男性族群，除了CP值以外，也重視耐用實用與可靠，並且追求省油與較少的保養需求，另外作為日常打拚的好夥伴，還需要足夠肚量的置物空間，這些都是此次迪爵125的改款亮點。

▲迪爵125小改款的外型更加洗鍊流暢，呈現出更輕巧的視覺效果。（圖／記者張慶輝攝）

此次迪爵125小改款在外型上變得更加洗鍊流暢，並且尾燈從原本的一體式改為分離式，方向燈與煞車燈分開後更具辨識；值得一提的是，此次小改款的車重較先前減輕9公斤，僅102公斤讓停車與操控更加輕鬆，搭配689mm加長坐墊與755mm低座高，一家大小不分男女都好用。

▲尾燈將煞車燈與方向燈改為分離式，辨識度更好。（圖／記者張慶輝攝）

配備方面，迪爵125小改款車廂容量從原先的32公升，提升至驚人的37.5公升，且更深更寬也相當平整，可以輕鬆放下2頂3/4罩安全帽以及雨衣，另外前置腳空間長達260mm，再加上可以輕鬆放下700c.c.大杯手搖飲的前置物空間，不只通勤好用，日常採買也完全能勝任，。

▲車廂容量提升至驚人的37.5公升，前置物空間也能輕鬆放下700c.c.手搖飲。（圖／記者張慶輝攝）

動力方面，迪爵125小改款採用新一代京濱噴射引擎控制系統，穩定度更勝以往，同時油耗表現從59.7km/L提升至60.9km/L，油箱容量也從5.5公升提升至6.5公升，不只續航力有感升級，也大大減少跑加油站的次數；安全性方面，搭載了CBS 2.0連動煞車系統，能縮短39%煞車距離，搭配A.L.E.H.零後仰懸吊，起步時動態更安穩。

▲迪爵125小改款上市期間提供多重優惠，汰舊換新最低47,700元即可入手。（圖／記者張慶輝攝）

為了慶祝迪爵125小改款上市，三陽祭出購車金16,500元（直扣）的優惠，並且可享有新購政府補助貨物稅減免2,000元，若是採汰舊換新方式購車，除了能再享有貨物稅減免4,000元，三陽更再加碼6,000元折扣，最低僅需47,700元即可入手。