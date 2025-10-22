ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
地表最貴賓士大G「身價上看5400萬」！外披1公斤鑽石內有鱷魚皮椅

圖文／7Car 小七車觀點

Carlex Design 近期推出一款極具話題性的 Mercedes-Benz G-Class 改裝作品，並將其命名為「G63 Himalaya」，以獨特的鑽粉塗裝與鱷魚皮內裝詮釋「逆時代奢華」的新形態。這輛車屬於 Carlex「Himalaya」系列限量計畫之一，全球僅打造單一實體，價值高達約 €1.5 百萬（約新台幣 5,400 萬元），堪稱目前最昂貴的 G-Class 改裝之一。

這款特製車採用近 1 公斤鑽石粉末融入白色塗料，使車身在光線下呈現細緻閃爍的晶鑽效果。由於塗裝過程極度繁複，Carlex 表示這是品牌迄今最具挑戰性的工序之一。外觀部分搭載專屬寬體套件與復古風格設計語彙，包含外擴輪拱、鍍鉻保桿飾條、經典格柵與白邊輪胎，讓這輛現代 AMG G63 呈現出濃厚的懷舊氣息，同時維持原廠強悍比例與動感姿態。

內裝設計則是整體焦點所在。Carlex 為 G63 Himalaya 選用以 Hermès Birkin 聞名的頂級「Himalaya 鱷魚皮」，覆蓋於前座與中央後座，並以白色與棕色皮革搭配 Alcantara 麂皮天篷，營造極致的觸感層次。每一處縫線與皮料裁切皆以手工完成，呈現如精品般的細膩質感。

此車是 Carlex 七款頂級改裝 SUV 計畫中的其中一輛，其餘車型包含 Rolls-Royce Cullinan、Lamborghini Urus、Aston Martin DBX、Range Rover Vogue、Ferrari Purosangue 與 Bentley Bentayga，皆採相同設計主題進行個別創作。

儘管電動化浪潮持續推進，Carlex Himalaya 系列卻選擇以「復古精神結合極致工藝」詮釋高級車文化，呼應當代市場中對個性化與收藏價值的追求。這輛價值近 1.7 百萬美元的 G-Class 不僅是一輛改裝車，更像是一件能行駛的藝術品，象徵燃油車時代最後的奢華狂想。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

