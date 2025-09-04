歐美自排車市佔率狂飆「手排已成瀕危物種」！駕駛樂趣不敵方便性

圖文／7Car 小七車觀點

如果說 2000 年代北美車市的大趨勢是休旅車的崛起，那麼放眼全球，現在車壇正上演的另一場巨變，就是手排變速箱的退場。這個曾經被視為駕馭樂趣精髓的機械結構，如今卻在許多市場面臨生存危機，甚至可以說，已經成為瀕危物種。

時間回到 2001 年，當時在歐洲五大主要市場（德國、英國、法國、義大利、西班牙）裡，幾乎每一輛新註冊的乘用車都是手排。數據顯示，當時手排車的市佔率高達驚人的 91%，不只在一般品牌受歡迎，就連豪華品牌和性能車款，手排的比例也遠高於自排。在那個人們習慣自己掌握檔位的年代，自排變速箱的技術還沒有現在這麼先進，高昂的開發成本直接反應在車價上，讓它更像是個奢侈的選配項目。

然而，就像安全氣囊等其他汽車科技的演進一樣，隨著技術普及，成本逐漸下降，自排變速箱開始走入尋常百姓家。加上現代城市交通越來越擁擠，駕駛人也比以往更忙碌，自排變速箱的便利性正好解決了這些痛點，市場接受度開始爆炸性成長。

來到 2024 年，也就是去年，手排車在歐洲五大市場的註冊比例，已經跌到只剩下 29%。這種劇烈的轉變，在一般品牌和豪華品牌之間同樣明顯。2001 年時，豪華品牌的自排車銷量只佔 31%，但到了去年，這個數字已經飆升到 97%。至於一般品牌，變化也同樣巨大：自排變速箱的市佔率從 2001 年的 5% 暴增至去年的 63%。

這股不可逆的趨勢，在美國市場更是明顯。這個以龐大休旅車和筆直長途公路聞名的國家，向來就是自排變速箱的最大市場。早在 1939 年，通用汽車就開發出第一具量產的自排變速箱，可見美國人對它的喜愛由來已久。2001 年時，美國將近 72% 的新車（包括小型貨車）都採用自排變速箱，而手排僅佔 28%。到了去年，這個數字已經萎縮到只剩下 0.8%，堪稱是「慘不忍睹」。

手排變速箱，這個曾經讓無數人熱血沸騰的駕馭靈魂，如今除了在少數幾款性能跑車上還能看到它的身影，基本上已經可以說是瀕臨絕種。但以目前全球的發展趨勢來看，如果沒有什麼意外，也許在未來的幾年內，就連這些僅存的熱血車款，也可能因為市場需求和成本考量，而被迫放棄手排這個選項，正式讓手排變速箱走入歷史。