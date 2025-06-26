跑車魂與都會派　保時捷Taycan與Macan Electric聯手衝刺純電未來

▲保時捷在獨特的跑車品牌基因下，在純電領域持續展現創新與車壇領導地位。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



保時捷電動雙星 以性能與實用佈局純電新世代

隨著全球車壇全面邁向電動化，保時捷以獨特的跑車品牌基因，在純電領域展現創新與領導力。從純電跑車Taycan到首款豪華純電休旅Macan Electric，保時捷以「雙核心」的電動化佈局策略，描繪出一幅兼具性能極限與都會實用的電動化藍圖，除了在電動化世代帶來汽車工藝的進化，也開啟未來移動生活的駕馭篇章。

電動浪潮中的保時捷：雙軸推進的品牌戰略

早在2015年，保時捷於法蘭克福車展推出Mission E概念車時，便預告了品牌電動化的宏大願景，Mission E不但開創概念車化為現實的可能，同時在電動技術上也走在當代尖端，其600匹的強悍電能輸出也為車壇帶來震撼，並且在4年後量產販售的Taycan上青出於藍。

▲2019年保時捷首款電動車Taycan問世，強悍的電能動力驚艷全球，奠定頂尖電動車的技術標竿。



2019年，保時捷Taycan正式上市，成為保時捷首款純電跑車，並迅速奠定了豪華高性能電動車的市場地位，保時捷也持續壯大Taycan車系，除了Turbo／Turbo S、Taycan Cross Turismo車型外，2024年2月保時捷也為Taycan進行小改款更新，新增Taycan Turbo GT、Turbo GT with Weissach Package等高性能車型，持續為Taycan純電跑車帶來進化。

2024年1月，保時捷進一步推出Macan Electric，將純電技術延伸至豪華SUV領域，將日常實用性與電能駕馭結合，由Macan Electric成為展示出品牌電動化佈局的完整性與多元性。

保時捷電動車銷量佔比逐步提升，以今年2025年第一季為例，電動車佔25.9％， E-Hybrid插電式油電車型佔12.6%，使全品牌電動化佔比達到總銷量的38.5%。這不僅是保時捷品牌的突破，也反映出全球車壇電動化的不可逆趨勢。無論是針對性能追求者，還是家庭用車需求，保時捷將以雙軸推進的品牌策略滿足不同世代的駕駛渴望。

▲2024年1月，保時捷進一步推出Macan Electric，將純電技術延伸至豪華SUV領域，將日常實用性與電能駕馭結合。



Taycan：純電跑車的性能標竿

作為保時捷的電動先鋒，Taycan以卓越的性能及科技魅力重新定義純電跑車。新年式Taycan更進一步升級，針對續航里程提升、800V快充技術進行優化，同時也增添更多標配項目，包括先進的Porsche Active Ride保時捷主動車高系統、手機無線充電、動力輔助轉向系統等，帶來全新駕駛體驗。

首先在性能數據，Taycan無懼市場競品挑戰，在後軸馬達增添108匹、換上更優化的逆變器下，使入門Taycan就具有408匹、4.8加速破百實力；Taycan Turbo S車型更來到952匹最大馬力、0-100km／h加速2.4秒表現，至於最猛爆的Taycan Turbo GT更突破千匹大關來到1,100匹，搭配Weissach魏薩套件更只要2.2秒加下破百，締造量產電動跑車新標竿。

▲保時捷新一代Taycan電能再進化，續航里程、快充技術更提升，其中Turbo GT更突破千匹大關來到1,100匹。



不只電能表現強悍，Taycan在800V快充技術下，只要18分鐘即可將電池從10%充至80%，讓駕馭激情不受中途限制。動能回收系統也提升至400kW，使Taycan在WLTP測試規範下最大續航力可達678公里，在高效電能與強悍輸出下免去電動車里程焦慮。

Taycan的內裝科技也令人驚艷，全數位化座艙、多層次觸控螢幕與全新車載影音系統，結合Race-tex內裝、電動調整跑車座椅、副駕資訊螢幕、跑車多功能方向盤等，將豪華氛圍與科技完美結合，對於那些渴望速度與高端科技的車主而言，Taycan是毫不妥協的純電選擇。

Macan Electric：從油轉電，重塑都會豪華SUV體驗

作為保時捷暢銷休旅Macan的電動車版本，Macan Electric的誕生象徵品牌電動化道路上的里程碑，也是保時捷首款電動休旅車款。

全新Macan Electric搭載PPE（Premium Platform Electric）模組化底盤平台，設計上以續航里程、高效充電為主，除了同樣採800V電能架構外，也開發全新電動動力總成、驅動系統，並針對體積、重量進行優化，相較過往電動車更緊湊、輕量化，減少約30%空間及20%重量，帶來更出色的續航表現。

▲全新Macan Electric搭載PPE平台，具有更緊湊、輕量化的電動動力系統，實用空間、豪華科技兼具。



Macan Electric不僅在性能上延續保時捷的跑車基因，在空間及功能性上也滿足家庭用車需求。座艙採12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕及10.9吋副駕資訊螢幕，並首度配備擴增實境HUD抬頭顯示器，科技性無庸置疑。

實用空間上，全新Macan Electric也具有540-1,348公升後行李廂、前84公升置物廂表現，提供平整、靈活的乘載機能，結合最大拖曳力2,000公斤、4輪驅動系統，不論日常通勤、戶外活動都能得心應手。在保時捷的雙核心電動化策略下，Macan Electric的定位與Taycan各自有鮮明的定位區隔，為那些追求豪華電動SUV的買家帶來新選擇。

性能與實用不再對立：保時捷電動雙星的共同亮點

無論是Taycan還是Macan Electric，保時捷都以獨特的設計語彙、駕馭體驗，打破了電動車必需「妥協」的刻板印象。2款車型不僅滿足不同需求的車主，更展現了保時捷對「未來駕馭」的電動化願景。

▲無論是Taycan還是Macan Electric，保時捷不僅滿足不同需求的車主，更展現了保時捷對「未來駕馭」的電動化願景。



為了讓更多人體驗到保時捷電動車的魅力，台灣保時捷也致力佈建全台充電網絡，讓電動車主享受快速充電的便利。自去年以來，保時捷已完成逾141座AC交流充電樁升級，使交流充電樁最大功率提升至17kW，並導入即時監控系統，確保充電樁運作順暢、減少系統停機時間。不僅如此，保時捷車主還可透過Porsche Charging App查找充電站即時可用狀態，搭配車內導航系統也能根據電量規劃最佳路線，提供保時捷車主便利、高效的充電體驗。

隨著Taycan與Macan Electric陸續登場，保時捷也將引領電動車市場進入多元選擇階段。

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