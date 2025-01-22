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首款歐洲製造「Polestar 7即將問世」！高性能電動休旅預告2027發表

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典電動車品牌 Polestar 確認將再推出全新 Polestar 7 車型，預計會在 Volvo 新建的斯洛伐克工廠進行量產，同時將成為品牌首款在歐洲生產的產品。據了解，該工廠計劃 2026 年開始投入運營，新車有望將在 2027 年正式發表。

▲瑞典電動車品牌 Polesta 預計將在歐洲工廠生產全新 Polestar 7 車型。

不過目前 Polestar 官方並未透露有關 Polestar 7 的相關資訊，據外媒推測，該車同樣會在 SEA 浩瀚架構打造，預期是一款高性能 SUV 車型。

Polestar 目前正在專注 Polestar 5 的開發，該車採用 Fastback 造型的 4 門 Coupe 曲線，整體輪廓與 2020 年釋出的 Precept 概念車相差不遠。車頭部分維持家族化的設計，具備雙 L 形分離式頭燈，保桿中央則有大型的橫幅式進氣口來強化侵略氣息，而車門把手也採用與車身齊平的平整化設計。較特別的是，車尾取消了傳統後擋風玻璃的設計，改採用攝影鏡頭和螢幕來取代傳統後視鏡。

Polestar 5 以全鋁合金打造，具有優異的輕量化車身及剛性。電池技術則選用 800V 架構 130kWh 電池組，官方指出其最高性能版本將採雙電動馬達布局，具有相當優異的性能表現，最大馬力可達到 871 匹、峰值扭力 900Nm 的境界，據悉 0-96km/h 加速僅不到 2 秒內即可完成，續航里程則預計約有 600 公里的表現。

Polestar 5 預期將作為品牌旗艦車款，具備最完整、先進的技術，原廠指出其性能媲美僅能少量生產的超級跑車，並應用了最新的前瞻工程技術，讓輕量化、高強度的底盤技術得以大規模量產，重新定義品牌地位，成為奠定 Polestar 未來研發基礎。

Polestar 目前已在全球銷售 23 個市場，目標 2023 年底擴大至 30 個市場，而國內市場方面，以目前品牌策略來看，短時間內應不會引進國內市場販售，稍嫌可惜。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Polestar北極星7電動車汽車新車

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