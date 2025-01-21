Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演！首款電動休旅亮相、台灣有望導入

▲Suzuki於印度移動展推出一系列陣容，其中也包括充滿賽車風格Swift Champions概念車。（圖／翻攝自Suzuki）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki印度分公司在 2025 Bhara印度移動展推出一系列概念車陣容，其中包括Swift Champions、Jimny Conqueror等，透過賽車風格塗裝、荒野粗獷外型讓這2款車更有看頭，可惜這些概念車僅僅是為了展演、收集客戶回饋而設計，並沒有其他性能或底盤升級。

▲這款概念車可作為接下來的Swift Sport參考。



首先在Swift Champions Concept概念車上，該車的後擾流、後下擴散器等黑色空力套件，很可能作為即將到來的Swift Sport參考，車身換上紅色彩繪貼紙，搭配白色輪框貼紙點綴、前下擾流造型等，讓這款小型掀背更有賽車風格，也呼應冠軍設計概念。

▲Jimny Conqueror Concept征服者概念車以沙色／黑色漸層塗裝為主，另外也配備拖車絞盤、登車梯、車頂架等。



另一款Jimny Conqueror Concept征服者概念車，則換上沙色與黑色塗裝，車側也印上Jimny 4x4字樣，並具有同樣沙色下護板、水箱護罩，前方也配備的絞盤、引擎進氣管、車側登梯、車頂架等，並搭配16吋全地形輪胎，也讓Jimny這款熱門越野休旅增添另一種改裝風格。

Suzuki還帶來了Grand Vitara Adventure，同樣有著更接近山野風格的4x4 AllGrip彩貼，另外一大亮點還有首次亮相的eVitara電動休旅（報導請點此），該車有望導入台灣販售，並且具有500公里續航表現。

▲品牌首款電動休旅eVitara也對外亮相，共有2WD、4WD車型，最大續航力可達500公里。