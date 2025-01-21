ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演！首款電動休旅亮相、台灣有望導入

▲Suzuki印度車展。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki於印度移動展推出一系列陣容，其中也包括充滿賽車風格Swift Champions概念車。（圖／翻攝自Suzuki）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki印度分公司在 2025 Bhara印度移動展推出一系列概念車陣容，其中包括Swift Champions、Jimny Conqueror等，透過賽車風格塗裝、荒野粗獷外型讓這2款車更有看頭，可惜這些概念車僅僅是為了展演、收集客戶回饋而設計，並沒有其他性能或底盤升級。

▲Suzuki印度車展。（圖／翻攝自Suzuki）

▲這款概念車可作為接下來的Swift Sport參考。

首先在Swift Champions Concept概念車上，該車的後擾流、後下擴散器等黑色空力套件，很可能作為即將到來的Swift Sport參考，車身換上紅色彩繪貼紙，搭配白色輪框貼紙點綴、前下擾流造型等，讓這款小型掀背更有賽車風格，也呼應冠軍設計概念。

▲Suzuki印度車展。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki印度車展。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny Conqueror Concept征服者概念車以沙色／黑色漸層塗裝為主，另外也配備拖車絞盤、登車梯、車頂架等。

另一款Jimny Conqueror Concept征服者概念車，則換上沙色與黑色塗裝，車側也印上Jimny 4x4字樣，並具有同樣沙色下護板、水箱護罩，前方也配備的絞盤、引擎進氣管、車側登梯、車頂架等，並搭配16吋全地形輪胎，也讓Jimny這款熱門越野休旅增添另一種改裝風格。

Suzuki還帶來了Grand Vitara Adventure，同樣有著更接近山野風格的4x4 AllGrip彩貼，另外一大亮點還有首次亮相的eVitara電動休旅（報導請點此），該車有望導入台灣販售，並且具有500公里續航表現。

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲品牌首款電動休旅eVitara也對外亮相，共有2WD、4WD車型，最大續航力可達500公里。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車Suzuki鈴木SwiftJimny印度eVitara電動休旅掀背彩貼Swift Sport

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

賓利「首款電動休旅」借殼測試！尺碼比Bentayga小、最快明年亮相

賓利「首款電動休旅」借殼測試！尺碼比Bentayga小、最快明年亮相

最新文章

賓利「首款電動休旅」借殼測試2025-01-21

新一代「速霸陸Forester」越野版現身2025-01-21

川普宣布撤銷電動車補助開採石油2025-01-21

Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演2025-01-21

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

賓士北美宣布2月起可用特斯拉超充2025-01-20

熱門文章

川普宣布撤銷電動車補助開採石油2025-01-21

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「三菱得利卡」睽違18年大改款2025-01-18

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

相關新聞

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

性侵虐殺女醫師！印度惡狼被判終身監禁　「逃死」原因曝光

性侵虐殺女醫師！印度惡狼被判終身監禁　「逃死」原因曝光

MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

賓士北美宣布「2月起可用特斯拉超充站」！超過2萬站點即插即充

賓士北美宣布「2月起可用特斯拉超充站」！超過2萬站點即插即充

讀者迴響

熱門文章

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366