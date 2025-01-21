MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

▲影片來源：MG



記者林鼎智／綜合報導

MG在2025印度移動展（Bharat mobility global expo）推出新款7人座休旅，名為「Majestor」，不過該車其實就是貼牌的上汽大通Maxus／LDV D90，原廠稱為同級最高、最長、最寬的車款，並且定位在MG印度市場中的旗艦休旅。

▲MG於印度移動展推出新7人座越野休旅Majestor，該車也是MG在當地最大的休旅產品。（圖／翻攝自MG，以下同）



新Majestor其實就是MG在智利、南非等地販售的大通(Maxus)D90，以及在澳洲販售的LDV D90，同時該車具有方正車身、更粗獷的造型，車頭採大型水箱護罩、突出的下護桿，兩側則採分離式LED頭燈，搭配車尾橫貫式LED燈條、雙邊矩形尾管等，造型上相當好看。

▲MG Majestor車長5,046mm，並且採非乘載式底盤平台，該車其實也是由大通Maxus／LDV D90的貼牌而來。



車格上，Majestor車長5,046mm，也是MG在印度最大型車款，並且採非乘載式底盤平台，具有越野性能，車內也配備數位儀表、12.3吋中控螢幕，並具有雙錢座通風加熱按摩電動座椅、3區恆溫空調、天窗與Level 2駕駛輔助系統。

動力部分雖然尚未公布，但預料Majestor將採2.0升4缸雙渦輪柴油引擎，搭配8速自排變速箱、4輪驅動（另有後驅版本），最大馬力為215匹／48.9公斤米扭力，預計在春季於印度上市，競爭對手包括TOYOTA Fortuner、福特Everest等，預估售價將落在400-450萬盧比左右，折合新台幣約151.3-170.3萬元。

▲動力將採2.0升4缸雙渦輪柴油引擎，並有後驅、4驅選擇。