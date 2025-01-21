川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

▲川普在就職演說上宣布將撤銷電動車補助，並大規模開採石油。（圖／路透）

文／中央社

美國第47位總統川普今天宣誓就職，他在就職演說上宣布撤銷電動車補助及大規模開採石油，「美國將再次成為製造業國家」。 川普今天在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓就職，隨即發表演說。

演講一開頭宣告「美國的黃金年代從此刻開始。從今天起，我們的國家將再次繁榮，再次受到全世界尊敬」。 川普表示，將終結「綠色新政」（Green New Deal），撤銷電動車的補助政策，「拯救我們的汽車產業，兌現我向偉大的美國汽車工人提出的神聖承諾」。「綠色新政」是民主黨在2019年起國會推動關於應對氣候變遷、推動潔淨能源的一系列經濟改革。

川普提到重振美國汽車業的願景：「我們將以幾年前無法想像的速度，重新在美國生產汽車。」 川普同時宣布「全國能源緊急狀態」，宣告將大規模開採石油和天然氣，用來解決「史無前例的通貨膨脹問題」。他指出，通貨膨脹是因為大量的過度支出、能源價格飆升所致。

川普用口語表達：「我們就要鑽，用力鑽（We will drill, baby, drill）。」 他說，美國將再次成為製造業國家，「我們擁有其他任何製造業國家都無法擁有的優勢：地球上最大的石油和天然氣儲量，我們將充分利用此一優勢」。 川普矢言：「我們將降低價格，重新填滿國家戰略儲備，直到儲備達到頂峰，將美國能源出口到全世界。」