台灣特斯拉「最新V4超充站」傳落腳台中　325kW、3米線長更便利

▲台灣特斯拉在去年3月達成全台100站、並預告將導入最新V4超充站後，最近也傳出首座V4超充站將落腳台中。（圖／翻攝自台灣特斯拉）



記者林鼎智／綜合報導

特斯拉已在海外設置的最新V4 Supercharger超充充電樁即將在台啟用，而首座V4充電站也傳出將落腳台中北屯區，將為台灣特斯拉車主帶來更快的充電體驗。

特斯拉V4 Supercharger充電樁自2023年開始佈局，可支援400-1,000V，同時最大功率也提升至單槍500kW，具有高功率、更短充電時間，台灣特斯拉在去年3月就預告將引進V4 Supercharger，最近更在App中的搜尋充電站功能中，出現充電功率「72-325kW」的選項，相較現行V3充電樁250kW的功率大了不少。

▲從特斯拉App中，可看到搜尋充電樁選項中已有325kW，比現行V3超充站的250kW還高 。（圖／翻攝自特斯拉App）



新V4 Supercharger除了充電功率更大、充電時間更快之外，外觀採大面積白色外觀、並具有顯示螢幕設計，冷卻方式也採浸沒式設計，同時充電槍的線長也增加至3m左右，比現行V3更長，以應對不同充電孔位置的非特斯拉電動車，外界也預估首座V4超充站將落腳台中北屯，後續也將率續升級更新。

目前台灣特斯拉充電站共計107站、640支超充座，後續也會在屏東、台中北屯、新竹竹東設立新的CCS2規格站點。

▲現行V3充電樁最大功率為250kW，外型也有簍空設計，不過在開放非特斯拉陣營電動車後，新V4充電樁近3米的線長將更方便，圖為V3超充樁。