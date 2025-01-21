ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣特斯拉「最新V4超充站」傳落腳台中　325kW、3米線長更便利

▲特斯拉 。（圖／翻攝自台灣特斯拉）

▲台灣特斯拉在去年3月達成全台100站、並預告將導入最新V4超充站後，最近也傳出首座V4超充站將落腳台中。（圖／翻攝自台灣特斯拉）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉已在海外設置的最新V4 Supercharger超充充電樁即將在台啟用，而首座V4充電站也傳出將落腳台中北屯區，將為台灣特斯拉車主帶來更快的充電體驗。

特斯拉V4 Supercharger充電樁自2023年開始佈局，可支援400-1,000V，同時最大功率也提升至單槍500kW，具有高功率、更短充電時間，台灣特斯拉在去年3月就預告將引進V4 Supercharger，最近更在App中的搜尋充電站功能中，出現充電功率「72-325kW」的選項，相較現行V3充電樁250kW的功率大了不少。

▲特斯拉 。（圖／翻攝自特斯拉App）

▲從特斯拉App中，可看到搜尋充電樁選項中已有325kW，比現行V3超充站的250kW還高 。（圖／翻攝自特斯拉App）

新V4 Supercharger除了充電功率更大、充電時間更快之外，外觀採大面積白色外觀、並具有顯示螢幕設計，冷卻方式也採浸沒式設計，同時充電槍的線長也增加至3m左右，比現行V3更長，以應對不同充電孔位置的非特斯拉電動車，外界也預估首座V4超充站將落腳台中北屯，後續也將率續升級更新。

目前台灣特斯拉充電站共計107站、640支超充座，後續也會在屏東、台中北屯、新竹竹東設立新的CCS2規格站點。

▲特斯拉 。（圖／翻攝自台灣特斯拉）

▲現行V3充電樁最大功率為250kW，外型也有簍空設計，不過在開放非特斯拉陣營電動車後，新V4充電樁近3米的線長將更方便，圖為V3超充樁。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車特斯拉Tesla超充超級充電站V4V3非特陣營線長325kW功率

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

三菱「經典越野休旅」迎來10年大改款！7人座柴油動力、內裝升級

三菱「經典越野休旅」迎來10年大改款！7人座柴油動力、內裝升級

最新文章

三菱經典越野休旅迎來10年大改款2025-01-21

台灣特斯拉最新V4超充傳落腳台中2025-01-21

賓利「首款電動休旅」借殼測試2025-01-21

新一代「速霸陸Forester」越野版現身2025-01-21

川普宣布撤銷電動車補助開採石油2025-01-21

Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演2025-01-21

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

熱門文章

川普宣布撤銷電動車補助開採石油2025-01-21

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「三菱得利卡」睽違18年大改款2025-01-18

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

相關新聞

韓正與中國駐美大使謝鋒　出席「川普就職儀式」

韓正與中國駐美大使謝鋒　出席「川普就職儀式」

賓利「首款電動休旅」借殼測試！尺碼比Bentayga小、最快明年亮相

賓利「首款電動休旅」借殼測試！尺碼比Bentayga小、最快明年亮相

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演！首款電動休旅亮相、台灣有望導入

Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演！首款電動休旅亮相、台灣有望導入

MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

讀者迴響

熱門文章

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

MG推出「新7人座越野休旅」！採越野底盤、折合新台幣151萬起

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366