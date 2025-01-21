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賓利「首款電動休旅」借殼測試！尺碼比Bentayga小、最快明年亮相

▲賓利電動休旅。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利首款電動休旅即將在明年亮相，將與保時捷Macan Electric同樣搭載PPE平台。（圖／翻攝自Bentley，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

英國層峰品牌賓利（Bentley）去年延後電動車策略，從原訂2030年轉型成電動車品牌延後至2035年，而首款電動車將在明年登場，原廠也形容是「豪華都會電動休旅」。最近這款車似乎正在「借殼測試」，預料很快就會有消息。

▲賓利電動休旅測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲賓利首款電動休旅似乎借殼測試，原廠定位為豪華都會電動休旅。（圖／翻攝自Carscoops）

這輛黑色、外型酷似保時捷Cayenne的測試車在雪地被捕捉，不過保時捷從未在英國註冊原型車，加上保時捷、賓利都同屬 VAG集團、且經過英國DVLA駕駛及車輛牌照局查詢車牌後，確定該車是在2024年7月註冊，並且註冊資料中也揭露製造商為賓利（Bentley），二氧化碳排放量為0g/km，更加確定是賓利電動休旅。

▲賓利電動休旅。（圖／翻攝自英國DVLA駕駛及車輛牌照局)

▲賓利電動休旅。（圖／翻攝自英國DVLA駕駛及車輛牌照局)

▲從英國監理局可查到該車牌為新註冊，並且製造商為賓利、碳排量也為0g／km，為電動車。（圖／翻攝自英國DVLA駕駛及車輛牌照局)

值得一提的是，賓利新電動休旅將與保時捷Cayenne、Macan Electric、Audi Q6 e-tron／A6 e-tron等同樣搭載PPE電動車平台，預計車長將在5米內，比Bentayga（5,100mm）短。賓利也表示，電動車不會取代現有3款車型（Bentayga、Continental、Flying Spur），但會以電動車的方式擴大陣容。

至於動力方面，以Macan Electric為例，賓利新電動休旅有望採雙馬達全驅、100kWh電池配置，馬力也有望在630匹以上，預計將在明年底亮相、並作為2027年式車型販售。

▲賓利電動休旅測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲賓利電動休旅將搭載PPE平台，採800V架構，動力尚未公布，但可以保時捷Macan Electric為參考。（圖／翻攝自Carscoops）

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