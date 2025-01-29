「新一代TOYOTA Corolla」2025年重點車！換搭全新1.5升省油新油電

▲新一代Corolla蓄勢待發，2025年值得關注的大改款！（預想圖／翻攝自《Carbizzy》）

記者徐煜展／綜合報導

自2018年問世的第12代TOYOTA Corolla，今年邁入7歲週期，預計今年將與RAV4一同派出期待的大改款，而下一代TOYOTA Corolla動力是關注重點之一，將採用豐田全新開發的1.5升油電！

▲TOYOTA Corolla將近7年未改款，全新一代讓不少車迷期待。

TOYOTA Corolla即將迎來60歲大壽，加上12代車型已經面臨7年的銷售週期，相信今年就是派出大改款的絕佳時機，豐田旗下房車Crown、Camry去年都已推出新一代車型，下一代Corolla外觀將導入新世代Crown、Camry語彙，讓外型變得動感又年輕。

內艙風格預期比照Camry，導入12.3吋螢幕與12.3吋儀錶，同時全球Corolla將換上THS第5代油電，結合優化過的TNGA平台，軸距提升帶來更討喜的乘坐空間。

▲TOYOTA正在開發全新的1.5升引擎，為下一代Corolla鋪路。

動力配置值得關注，下一代車型將採用豐田全新開發的1.5升引擎，將具備油電、PHEV等選項，新4缸引擎比起現行的3缸設定，擁有更優秀的熱效率與輕量化優勢。