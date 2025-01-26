「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

▲三菱國產全新Xforce預計今年登台搶攻小休旅市場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

不想開TOYOTA Yairs Cross在路上車聚，那2025年新年有個全新選擇，從去年開始測試的三菱Xforce，預計今年國產上市，用小休旅入門格局進軍競爭激烈的一級戰區！

▲全新Xforce國產化上市預估落在80～100萬區間。

三菱全新Xforce蓄勢待發，預計今年與台灣車迷相見，該車在東南亞市場可擁有不少人氣，設計更與熟悉的Outlander、Eclipse Cross截然不同，在年輕活潑的元素下，賦予凹凸有致車身鈑件，帶來強而有力的視覺力量感。

全新Xforce尺碼僅有4,390x1,810x1,660mm、軸距為2,620mm，適合不少年輕首購族，市場定位在台灣有不少強勢對手，包含TOYOTA Yaris Cross、HONDA HR-V、MG ZS、Nissan Kicks都在射程範圍。

▲台灣首波採用1.5升自然進氣。

以海外產品規格來看，台灣首波預計導入1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，具備103匹馬力、14.3公斤米扭力。而近來日本等其他市場未來將有油電規劃，但台灣導入機率應該不高。

新車採用8吋儀錶結合12.3吋多媒體螢幕，給人誠意滿滿的數位科技感，平底的運動方向盤也活潑不少視覺年輕感受，並配有與Yamaha合作的高級音響系統，配備呈現一點都不陽春。