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台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

▲2025年有不少重量級電動車登場！納智捷、Suzuki即將推出親民作品。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年有不少重量級電動車登場！納智捷、Suzuki即將推出親民作品。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

新年想換國民電動車看過來！正在進行測試的納智捷n5，預計會在今年問世，且同樣在Suzuki原廠計劃名單中的eVitara電動休旅，最快有望與納智捷n5於今年一起搶攻國民電動休旅市場！

▲2025年有不少重量級電動車登場！納智捷、Suzuki即將推出親民作品。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷有望以n5再創百萬有找電動車話題。

繼2024年n7、n7 LR廣受好評後，納智捷在2025年也沒閒著，即將推出鴻海Model B量產上市的n5跨界電動車，該車定位應在n7之下，具備時尚、搶眼的外觀內裝設計，具備450km續航力。

觀察去年n7定價策略，2024年7月品牌再度宣布99.9萬車型回歸再創話題，而未來的n5定位在n7之下，主打更流行的跨界休旅市場，未來n5開價上有望比n7更經濟實惠，不排除進軍80～90萬市場。

▲2025年有不少重量級電動車登場！納智捷、Suzuki即將推出親民作品。（圖／翻攝自各車廠）

▲2025年有不少重量級電動車登場！納智捷、Suzuki即將推出親民作品。（圖／翻攝自各車廠）

▲Suzuki eVitara最快有望今年登場。

Suzuki eVitara為品牌首款電動車作品，尺碼車長4,275mm、車寬1,800mm、車高1,635mm，軸距達2,700mm，定位為入門級距的電動休旅，台灣Suzuki已在前年的台北車展透露將有導入規劃，時間點可能就落在2025年，價格設定預估落在百萬出頭。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲大改款SwiftTOYOTALUXGENn7

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