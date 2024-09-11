奇瑞「改款新中型休旅」大陸開賣！1.5、1.6、2.0升三動力折合新台幣50萬

▲奇瑞改款Tiggo 8 Pro上市開賣，帶來3種動力。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

奇瑞於大陸市場帶來最新改款Tiggo 8 Pro（當地稱瑞虎8 Plus）中型休旅，外觀、內裝變化頗大，加上豐富的3種動力，以及很能打的價格，僅需新台幣50萬就能入手的低門檻。

▲改款新Tiggo 8 Pro換上更有力量感的車頭。

本預計今年登台叩關的奇瑞2款副品牌，因計劃產生變數，日前原廠表示今年導入台灣規劃暫緩。而在大陸市場上，奇瑞近來動作頻頻，休旅作品一輛接一輛，最新改款的Tiggo 8 Pro已經上市開賣。

改款新Tiggo 8 Pro採用相當醒目霸氣的十足的車頭，給人極高的辨識度，尺碼4,715x1,860x1,745mm、軸距2,710mm鎖定熱門的中型休旅市場。動力選擇提供1.6升渦輪作為入門款，另有2.0升渦輪以及1.5升PHEV，人民幣開價10.99～15.59萬，折合新台幣50～70萬。

▲車內科技感大升級，細節質感較過去也有不少提升。

車內升級相當有誠意，取消原本的12.3吋螢幕，換成更大的15.6吋，並結合12.3吋數位儀錶，從原本的傳統排檔座，改成方向盤懷檔式操作，並搭載64色環艙氣氛燈、木紋飾板等來提升視覺、觸覺質感。

動力入門採用1.6升渦輪，搭配7速雙離合變速箱，繳出194匹馬力，中階為2.0升渦輪搭配8速自排變速箱，馬力來到250匹，頂規則有1.5升PHEV插電式油電，滿油、滿電可跑出1,600公里續航。