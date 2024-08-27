零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

▲零件自製率新制衝擊不少汽車品牌，台灣各大品牌公開回應。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

8月1日經濟部針對台灣國產車祭出更嚴苛的零件自製率規範，MG、未上市的大通Maxus首當其衝，讓不少台灣MG車主炸鍋引爆討論，更讓不少台灣消費者憂心，零件自製率新制衝擊下，未來恐買不到便宜國產車，只剩較貴的進口車能買了！

▲MG打下市場好口碑，無奈因新制度讓MG4被迫暫時下架，HS、ZS限量接單。

MG自2022年重返台灣市場，後續以HS、ZS、MG4打開話題，2023年全品牌繳出13,791輛出色成績單，2024年上半季MG HS更以8,248輛的亮眼銷量，擊敗HONDA CR-V、福特Kuga等國產中型休旅同級對手，甚至漸漸對TOYOTA進口中型休旅RAV4、國產跨界休旅Corolla Cross造成威脅。



MG逐漸打破台灣過去各品牌獨佔的級距地盤，而台灣政府經濟部於8月1日祭出新制度，針對已上市國產車，要求零件自製率第1年20%、第2年30%、第3年35%，讓MG4因零件比例不足，被迫短暫下架，HS、ZS也轉變成限量接單，MG必須在庫存出清完畢後，達成要求的國產化，否則未來無法再銷售。

▲MG HS在2024上半年就賣出8,248輛，不僅成為國產中型休旅車領導者，更進一步威脅到進口身分的同級距車型。

經濟部政府新制度的要求，旨在提高本地汽車零件的自製比例，但其實後續隱憂必然對台灣製造端和市場銷售端產生多方面的影響。

衝擊台灣汽車產業的動向

1.供應商壓力增加：由於國產車零件自製率提高，台灣供應商可能面臨更大生產壓力，以滿足銷售端製造商需求。如果台灣供應商無法快速擴大產能或提升技術，可能導致零件供應不足，進而影響台灣汽車整體生產線的運營。

2.零件成本上升：由於台灣零件供應商將面臨技術提升和生產擴張的挑戰，這可能會加高生產成本。尤其在高科技零件領域，台灣供應商更需要大量先進的設備和技術，導致生產成本上升。

3. 零件的替代品問題：部分製造零件如果在台灣無法找到合適的生產替代品，品牌可能被迫尋找高價進口零件，這將進一步拉高整車的生產成本。

▲新制度要求恐讓國產車價、成本攀升，進而轉嫁到消費者。

對台灣消費者的潛在影響

1.國產車價格上漲：隨著台灣零件生產成本的增加，國產車的製造成本勢必跟著上升，這將導致國產車售價上漲。對於價格敏感的台灣消費者來說，將會削弱購買國產車意願。

2.消費者轉向進口車：隨著國產車價格上升，部分消費者可能轉而選擇進口車，特別是台灣近幾年汽車生態，進口車已經逐漸與國產車出現死亡交叉，將進一步改變台灣汽車市場的結構，可能再導致國產車市場需求下降。

3.市場選擇變少：若國產車的競爭力因成本上升而降低，市場上可選擇的車型將更趨向於進口車，導致減少台灣市場的消費選擇，尤其加大影響百萬內經濟型車款。

長期來看，若台灣供應商能夠快速適應這一政策並提升技術水平，台灣的汽車產業前景能更強大，但在短期內，台灣消費者可能不得不面對國產車價格上升的現實，並在進口車和國產車之間作出選擇。

▲台灣各大品牌對於新制度表達支持態度，為促進台灣汽車產業目標努力。

在8月1日的嚴苛新制要求下，中華汽車對於新制表態支持，為了將加速與其他產業合作，加速旗下汽車零件開模、組裝、驗證等階段，讓未來旗下汽車能達到政府要求的3年內達到35%。

TOYOTA台灣和泰汽車表示，對於產發署自2024/8/1起實施之在地化供應鏈合作價值比率要求新制，和泰汽車與國產車製造廠國瑞汽車，無論於適用對象與比率上，本牌商品目前均不受影響。未來也將配合政府政策，支持現地零組件，與供應廠商共同成長。

台灣本田表示，支持8月1日的政府新制度，品牌販售車款均不受影響，未來持續與在地供應商合作，促進台灣汽車產業發展。

台灣福特六和會持續評估導入適合台灣顧客需求的產品。今年斥資超過25億推動中壢廠區產線升級，同步強化在地廠商研發能力，提升零組件生產品質及產值，未來也將持續與在地供應鏈攜手合作。

台灣Hyundai同樣表達支持態度，會依照政府要求達到要求目標。