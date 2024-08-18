145.8萬起、入手多23萬！台灣「福斯Tiguan休旅」車系大調整

▲原受訂生產的Tiguan休旅取消，讓入手門檻漲了23萬！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

看來新一代福斯Volkswagen登台喜事近了，上個月台灣原廠才針對Tiguan休旅大促銷降價，而近來8月官網又進行車系大更動，原本受訂的入門款取消，讓台灣Tiguan休旅入手門檻多了23萬來到145.8萬，7人座的Tiguan Allspace配備也作了一些小調整。

▲入門、頂規性能款Tiguan R下架，新增380 TSI R-Line Performance擔任頂規。

福斯主力休旅Tiguan車系大變動，原售價入門款的122.8萬280 TSI Life取消，而最頂規的219.8萬性能款Tiguan R也下架，如今台灣Tiguan休旅剩下145.8萬的280 TSI Elegance Premium，以及新增202.8萬的380 TSI R-Line Performance車型，車系僅提供2款車型販售。

▲380 TSI R-Line Performance新增不少好料配備，動力比1.5升渦輪更出色。

新增加的380 TSI R-Line Performance採用2.0升渦輪搭配7速DSG變速箱，繳出245匹馬力、37.7公斤米扭力；280 TSI Elegance Premium則為1.5升渦輪，同樣搭載7速DSG變速箱，提供150匹馬力、25.5公斤米扭力。

380 TSI R-Line Performance相較280版本，除了動力性能更出色，配備上新增R-Line運動化套件、全景天窗、DCC主動式底盤控制系統、harman/kardon音響、黑色頂篷、金屬油門剎車踏板、R-Line運動方向盤等。

▲Tiguan Allspace維持3款車型，售價168.8萬起。

至於7人座的Tiguan Allspace維持3款車型，售價168.8～210.8萬不變，不過中階的178.8萬取消原本標配的HUD抬頭顯示器。