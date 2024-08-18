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「新年式Mazda 3」日本開賣！配備安全升級　折合新台幣48萬

▲日本推出新年式Mazda 3，車型簡化，安全配備都升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本推出新年式Mazda 3，車型簡化，安全配備都升級。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本近來針對主力的Mazda 3祭出新年式，維持4門房車、5門掀背，新年式主要進行車型簡化，並導入外觀、內裝升級配備，讓新年式Mazda 3賣相更好，強化市場競爭力。

▲日本推出新年式Mazda 3，車型簡化，安全配備都升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda 3房車取消入門款，讓5門掀背比房車入手更便宜。

日規新年式Mazda車型精簡，原本最入門的15C車型，現在僅提供5門掀背，讓5門掀背入手門檻比4門房車更親民，5門新年式Mazda 3開價2,209,900～3,986,400日圓，折合新台幣48～87萬。

4門房車售價為2,577,300～3,265,900日圓，折合新台幣56～71萬，新年式在外觀祭出不少福利，有鑑於Retro Sports Edition特仕車受到市場好評，新年式特別新增黑化套件供選擇，於鋁圈、後視鏡等處施以黑色烤漆塗裝，讓一般款車主也能享有特仕車專屬的帥氣感。

▲日本推出新年式Mazda 3，車型簡化，安全配備都升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本推出新年式Mazda 3，車型簡化，安全配備都升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式導入後座提醒與Amazon Alexa語音助理。

新年式內裝設計雖然不變，但魔鬼藏在細節內，新年式Mazda 3導入後座提醒功能，若偵測到後座有物品或幼童，車輛熄火時儀錶則會跳出警示通知，讓安全係數強化升級，此外中階以上車型追加座椅加熱功能，在寒冷冬天時，能感受到暖暖的貼心設計。

新年式Mazda 3變得更聰明，除了5門掀背入門款，其他車型導入Amazon Alexa語音助理系統，能提供即時線上導航取得車流、停車場狀況，並還能透過語音操作座椅加熱、空調、導航等功能。

在台灣市場規劃上，今年6月原廠針對CX-30、Mazda 3、CX-5推出新年式，Mazda 3同樣經過車型簡化，提供4門房車、5門掀背，售價86.8萬起，並導入Retro Sports Edition特仕車作為賣點。

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關鍵字：Mazda 3Mazda 6房車掀背車PHEV油電

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