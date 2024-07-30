豪華第2款電動旅行車！Audi預告「全新A6 e-tron」7／31發表

▲豪華第2款電動旅行車來了！全新A6 e-tron預告全球首發。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

BMW日前才剛在台灣上市第1款豪華電動旅行車i5 Touring，Audi也不落人後，預告海外時間7月31日帶來全新的A6 e-tron，這款備受矚目的全新電動旅行車，前身A6 Avant e-tron Concept今年5月才剛在台灣展出，似乎早就在暗示量產的A6 e-tron也正在台灣原廠規劃中！

▲全新Audi A6 e-tron將提供Avant旅行車與Sportback兩種車格。

提到豪華車壇的旅行車，那Audi絕對是當中的佼佼者，全新的電動A6 e-tron預告7月31日全球首發，是品牌PPE新平台的第2款作品，目前已知會有A6 Avant e-tron旅行車、A6 Sportback e-tron五門掀背兩種形式，而市面上豪華電動旅行車目前僅有BMW i5 Touring，Audi A6 Avant e-tron即將到來，自然引起不少關注與話題。

▲Audi A6 e-tron旅行車美背線條，已經讓不少車迷相當期待。（圖／翻攝自《Carscoops》）

Audi正在進行電氣化改革，未來偶數車型，如A4、A6都將轉型成電動車款，全新A6 e-tron預計會有單馬達、雙馬達等各種版本，參考家族動力配置，單馬達後驅輸出預計302匹馬力，續航力在556～641公里之間；雙馬達四驅來到382匹馬力，預估續航540～625公里，相信性能款的S6 e-tron也不會缺席。