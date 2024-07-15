國道「輔助系統肇事」頻傳！中華民國汽車安全協會打造首屆駕駛課程

▲首屆安全駕駛課程，正確教導車輛輔助系統操作。（圖／翻攝自《中華民國汽車安全協會》、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

桃園楊梅國道休息站一個月發生2起嚴重追撞意外，肇事原因疑似駕駛使用半自動駕駛系統不當，為宣導正確的輔助駕駛觀念，在交通部的指導下，與財團法人車輛安全審驗中心、中華民國汽車駕駛教育學會、警察廣播電台、台北市區監理所及福特六和汽車共同協辦「有你載好放心」2024公益安駕訓練活動！

▲透過實際課程演練，讓學員進階到防禦駕駛觀念。

「有你載好放心」2024公益安駕訓練活動分成室內講解以及室外動態體驗，在室內講解課程由中華民國汽車駕駛教育學會主任講師主述，針對安全駕駛與防禦駕駛觀念分層解說，期盼所有學員從基礎安全駕駛進階到防禦駕駛觀念。

進一步介紹輔助駕駛科技分級制度，說明Level 2輔助駕駛科技功能及使用注意狀況。先進駕駛輔助科技在長途駕駛時提供安全便利的優勢，然而分析探究事故主因都是可預防的，無論是消費者或駕駛者都需要熟悉輔助駕駛各項功能及使用狀況，最重要的是搭配「防禦駕駛」觀念，並且清楚理解輔助駕駛僅為輔助功能，在突發路況時仍需主動操控才能避開危險，「Hands on wheel, Eyes on road 手握方向盤，眼觀路況」是正確使用輔助駕駛的不二法門。

室外動態體驗部分區分三道實作關卡，分別為「AEB氣球車自動煞車體驗」、「消失的前車體驗」與「外環輔助駕駛體驗」。「AEB氣球車自動煞車體驗」模擬行車未注意前方路況時，駕駛透過AEB主動煞停系統避免碰撞或減緩撞擊傷害，學員駕駛在此關卡可親身感受緊急情況的壓力和系統反應。

並且充分了解輔助駕駛科技好處和相對極限；「消失的前車體驗」則由教練開車搭載學員依照安全速度及距離，並開啟主動式巡航系統跟隨前車目標，模擬前車因障礙物緊急轉向時，後車AEB緊急煞車系統啟動仍造成碰撞的狀況，超擬真的碰撞讓學員無不驚呼可能後果；「外環輔助駕駛體驗」則藉由實際道路行駛，由教練完整說明時下駕駛輔助科技的功能、優缺點及突發狀況。藉由一連串縝密課堂解說及動態演練，讓與會學員充分了解保持駕駛專注及自主操控的重要性，搭配輔助駕駛的功能性才能夠相輔相成，順利平安出行。