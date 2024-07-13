【周焦點】大改款MG HS售價公開　台灣進口小車75萬有找　Kia新休旅上市

▲本周台灣車市熱鬧，進口小車、中型休旅、破億超跑登台。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周台灣車市頗熱鬧，Suzuki開賣新一代Swift，不僅省油，開價75萬有找；Kia針對熱銷的中型休旅Sportage推出30周年紀念版；台灣MG車迷關注度超高，新一代HS於國外發表，並公布最新的動力車型與售價。

▲英國全球首發新一代MG HS，汽油渦輪、PHEV公布價格。

新一代MG HS終於來了，於7月11日英國速度節全球首發（連結），預計今年歐洲、大陸市場開賣，首波推出1.5升汽油渦輪、1.5升PHEV插電式油電，分別開價24,995、31,495英鎊，折合新台幣104、131萬，不過台灣原廠表示，明年導入全新車款另有其人，台灣想要看到新一代HS恐待2026年後。

新一代MG HS進化有感、尺碼放大，關鍵的1.5升PHEV插電式油電，透過電池加大，擁有更出色的節能效率，新一代車型純電續航力進步至120km之譜。

▲新一代Suzuki Swift進口登台，售價75萬有找。

第4代大改款Suzuki Swift登台開賣（連結），換上全新外觀、內裝、省油新引擎，祭出73萬售價，引擎換上1.2升3缸加上輕油電系統，不僅省稅，其油耗更是高達24.5km/L。

▲Kia Sportage新車售價，售價136.9萬。

自1993年上市、歷經5代車型變革，Kia台灣總代理森那美起亞7月10日發表Sportage 30th Anniversary 30周年紀念版（連結），台灣也是亞太區率先導入的市場，紀念版車型限量200台，升級總價值達17萬，售價136.9萬。

▲搶攻豪華舒適露營車市場，德國歐瑪推出3款露營車。

喜愛露營買家又有新選擇，德國歐馬於台中據點展出全新Sunlight自走式露營車（連結），共導入3種款式，並開出382萬起的建議售價，目前已經在相關單位進行認證，預計數月後就能正式掛牌上路；而且為了讓準車主或對露營車有興趣的戶外玩家，能夠以較低成本的方式親身體驗，德國歐馬子公司九歐旅行家也引進12輛Sunlight車款，提供簡單便利的露營車短租服務。

▲售價破億台灣僅有1輛，Aston Martin Valour帥氣登台。

慶祝品牌110週年，Aston Martin Valour本周在台亮相（連結），這款手排5.2升V12雙渦輪跑車全球限量110台，台灣僅此1輛，據總代理永三汽車透露，該車加上選配後售價破億！