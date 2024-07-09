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HONDA「全新雙門跑車」來了！馬力200匹　台灣本田註冊評估導入

▲HONDA Prelude量產即將在7月英國現身。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Prelude量產即將在7月英國現身。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA全新Prelude量產即將在7月的英國古德伍德速度節上發表，承襲過去的經典Prelude家族，賦予高科技未來重新回歸，這輛顏值超高的雙門全新跑車，台灣本田已悄悄註冊，未來有評估導入規劃。

▲HONDA Prelude量產即將在7月英國現身。（圖／翻攝自HONDA）

▲全新Prelude採用低風阻流線設計，整體氣息帶來強烈的攻擊感。

HONDA Prelude把經典復古、科技未來巧妙揉合，仍可見過去經典Prelude家族影子，外觀採用犀利的LED頭燈組，車身線條流暢，帶來低風阻的表現，配上凹凸有致的保桿設計，呈現相當威風的侵略氣息。

Prelude家族自1978年問世，直至2001年落幕，是本田迷地位崇高的雙門跑車，如今全新的Prelude即將承襲經典復活回歸。

▲HONDA Prelude量產即將在7月英國現身。（圖／翻攝自HONDA）

▲新車採用油電系統，馬力預計擁有200匹。

新車採用運動化調校，將擁有樂趣十足的操控身手，雖然動力、底盤細節都尚未公布，不過僅知新車採用油電系統，馬力預期擁有200匹，與傳統的油車相比，透過油電技術加持，擁有更直接、充沛的動力輸出。

量產新車細節將在今年7月英國速度節揭幕，這輛矚目的全新雙門跑車，日前台灣本田已註冊完成，未來有評估導入規劃。

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