ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 日前正式發表全新 GLC 53 4MATIC+，為品牌中型性能休旅陣容再添新作。新車提供 SUV 與 Coupé 兩種車型設定，主打更鮮明的高轉速六缸動力特性與更成熟的底盤科技，強調在日常使用與動態操駕之間取得平衡。原廠表示，此次改款著重於提升引擎反應、四驅系統整合與駕駛樂趣，進一步深化 AMG 一貫的性能定位。

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

在外觀設計上，全新 GLC 53 4MATIC+ 延續 AMG 家族化運動風格，並可選配多項性能化套件強化視覺張力。包含 AMG Night Package 與 Night Package II，透過高光澤黑色或黑色鍍鉻元素點綴水箱護罩飾條、車外後視鏡外殼與車型銘牌等細節，營造更具侵略感的造型。此外，限時推出一年的 Golden Accents Package，則在黑色或石墨灰車色基礎上加入 techgold 金色元素，搭配 21 吋鍛造輪圈與專屬外觀套件，呈現更為鮮明的個性風格。

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

座艙鋪陳延續 AMG 強調駕駛導向的設計理念，配備 AMG 跑車座椅與專屬飾板，並可透過不同套件營造差異化風格。Golden Accents Package 在車內加入與外觀呼應的對比縫線與碳纖維飾板金屬編織細節，提升整體質感。方向盤整合 AMG 專屬控制按鍵，可快速切換駕駛模式與動態設定；門檻飾板與腳踏墊等處亦加入品牌識別元素，強化性能氛圍。

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

動力核心為經過強化的 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，結合廢氣渦輪與電動輔助壓縮機雙增壓系統，最大輸出 330 kW（449 匹馬力），峰值扭力 600 Nm，在 overboost 模式下可短暫提升至 640 Nm。引擎導入重新設計的汽缸頭與進氣系統，並提升增壓壓力與高轉速延伸能力，強調更直接的油門反應。搭配第二代 48V 整合式啟動馬達（ISG），可額外提供 17 kW 動力輔助。傳動方面採用 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 九速變速箱與 AMG Performance 4MATIC+ 全可變四驅系統，並首度在此級距 AMG SUV 導入後軸電子限滑差速器與 Drift Mode。官方數據顯示，0 至 100 km/h 加速 4.2 秒，極速 250 km/h（選配可提升至 270 km/h）。

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

六缸引擎再進化！首度導入 Drift Mode　Mercedes-AMG 發表 GLC 53 4MATIC+ 車系

整體而言，全新 Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ 在動力輸出、底盤科技與個性化配備方面皆有所精進，不僅強化高性能休旅應有的操控實力，也透過多元套件提供更鮮明的外觀與內裝風格選擇。隨著性能 SUV 市場競爭持續升溫，新車的推出無疑為品牌在此級距再添一款兼具實用與動感的代表作。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMGGLC534MATIC+休旅車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

特斯拉車主限時3天免費充電2026-02-11

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

EVOASIS「月付 88 元」充電9折2026-02-11

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

保時捷執行長換人電動跑車傳叫停2026-02-10

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表2026-02-10

相關新聞

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

彰化台74甲離奇畫面！賓士追撞左後輪噴出　滾2公里停車道

彰化台74甲離奇畫面！賓士追撞左後輪噴出　滾2公里停車道

保時捷執行長換人「電動跑車計畫傳叫停」！若成真Audi也將受重傷

保時捷執行長換人「電動跑車計畫傳叫停」！若成真Audi也將受重傷

法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類

法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類

讀者迴響

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366