賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 日前正式發表全新 GLC 53 4MATIC+，為品牌中型性能休旅陣容再添新作。新車提供 SUV 與 Coupé 兩種車型設定，主打更鮮明的高轉速六缸動力特性與更成熟的底盤科技，強調在日常使用與動態操駕之間取得平衡。原廠表示，此次改款著重於提升引擎反應、四驅系統整合與駕駛樂趣，進一步深化 AMG 一貫的性能定位。

在外觀設計上，全新 GLC 53 4MATIC+ 延續 AMG 家族化運動風格，並可選配多項性能化套件強化視覺張力。包含 AMG Night Package 與 Night Package II，透過高光澤黑色或黑色鍍鉻元素點綴水箱護罩飾條、車外後視鏡外殼與車型銘牌等細節，營造更具侵略感的造型。此外，限時推出一年的 Golden Accents Package，則在黑色或石墨灰車色基礎上加入 techgold 金色元素，搭配 21 吋鍛造輪圈與專屬外觀套件，呈現更為鮮明的個性風格。

座艙鋪陳延續 AMG 強調駕駛導向的設計理念，配備 AMG 跑車座椅與專屬飾板，並可透過不同套件營造差異化風格。Golden Accents Package 在車內加入與外觀呼應的對比縫線與碳纖維飾板金屬編織細節，提升整體質感。方向盤整合 AMG 專屬控制按鍵，可快速切換駕駛模式與動態設定；門檻飾板與腳踏墊等處亦加入品牌識別元素，強化性能氛圍。

動力核心為經過強化的 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，結合廢氣渦輪與電動輔助壓縮機雙增壓系統，最大輸出 330 kW（449 匹馬力），峰值扭力 600 Nm，在 overboost 模式下可短暫提升至 640 Nm。引擎導入重新設計的汽缸頭與進氣系統，並提升增壓壓力與高轉速延伸能力，強調更直接的油門反應。搭配第二代 48V 整合式啟動馬達（ISG），可額外提供 17 kW 動力輔助。傳動方面採用 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 九速變速箱與 AMG Performance 4MATIC+ 全可變四驅系統，並首度在此級距 AMG SUV 導入後軸電子限滑差速器與 Drift Mode。官方數據顯示，0 至 100 km/h 加速 4.2 秒，極速 250 km/h（選配可提升至 270 km/h）。

整體而言，全新 Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ 在動力輸出、底盤科技與個性化配備方面皆有所精進，不僅強化高性能休旅應有的操控實力，也透過多元套件提供更鮮明的外觀與內裝風格選擇。隨著性能 SUV 市場競爭持續升溫，新車的推出無疑為品牌在此級距再添一款兼具實用與動感的代表作。