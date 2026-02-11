ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

▲特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋超充站啟用推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲Tesla台灣特斯拉正式啟用全台最大的台北大巨蛋V4超級充電站。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Tesla台灣特斯拉今（11）日宣布，全台最大的V4超充站台北大巨蛋站正式上線啟用，同時台灣第700支超級充電座也位於此站點，具備台灣專屬特別版設計與別具意義的金屬銘牌，為慶祝開幕指標站點開幕，限時3天（2／11－2／13）推出Tesla車主免費充電活動，只要完成指定任務就可享受優惠。

▲特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋超充站啟用推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲全台灣第700支超級充電座也位於此站點內，不僅牆面有紀念彩繪，機身上下還分別有專屬塗裝與紀念銘牌。

Tesla台北大巨蛋超充站位於地下1樓，目前免停車費（3小時內）就可直接車牌辨識入場充電，現場設有18支最新的V4超級充電座，為目前全台規模最大，V4站體的充電槍線經過升級，不僅長度增加，實際上手體驗的重量也更輕，搭配目前在台販售的Tesla車款，僅需5分鐘就能補充120公里的續航力，15分鐘更可達300公里，除了V4超充外，一旁也設有多座目的地充電座，方便休憩或用餐等較長時間停留的車主使用。

▲特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋超充站啟用推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲現場除了最新的V4超充座外，還設有多支目的地充電座，方便較長時間停留的車主使用。

台灣特斯拉總經理詹依宛表示，目前全台共有115站Tesla超級充電站，涵蓋全台超過70%人口，今年會再進一步拓展至125站，另外全台也設有超過1,200支目的地充電座，每小時可補充60公里以上續航力，在商場、機關或停車場等長時間停留的地點，方便車主無感補充能量。

▲特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋超充站啟用推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲最新V4超充站體在升級更長更輕的充電線後，能為車主帶來更輕鬆便利的充電體驗。

為慶祝台北大巨蛋V4超充站上線，台灣特斯拉於2／11－2／13推出Tesla車主免費充電優惠，只要車主在個人社群媒體拍照打卡，並標記Tesla Taiwan，即可享有充電免費優惠，詳細內容與活動辦法以官方公告為準。

