保時捷執行長換人「電動跑車計畫傳叫停」！若成真Audi也將受重傷

圖文／7Car 小七車觀點

2026 年才剛展開，Porsche 內部的人事變動已為集團未來產品布局投下不小變數。隨著 Michael Leiters 正式接任執行長，這家德國跑車品牌正全面檢視營運與投資方向，而首波受到影響的，正是原本被視為品牌電動化關鍵的純電 718 Boxster 與 Cayman 計畫。更引人關注的是，相關調整不僅牽動 Porsche 自身產品線，還可能直接衝擊 Audi 尚未量產、被寄予轉型厚望的 Concept C 跑車專案。

根據德國媒體與外電報導，Leiters 上任後即展開全面性營運檢討，背景因素包括中國大陸市場銷量明顯下滑、整體獲利空間遭壓縮，以及多項電動車計畫成本快速攀升。其中，純電 718 專案被點名為內部爭議焦點之一。該計畫原本被定位為品牌進入電動跑車世代的重要一步，但實際推進過程卻屢屢受挫，從開發時程延宕、成本膨脹，到關鍵電池供應問題，皆對可行性造成壓力。

報導指出，Porsche 原本高度倚賴的瑞典電池供應商 Northvolt 破產後，使電動 718 所需的電池來源出現空缺，尋找替代方案不僅困難，成本也勢必大幅提高。相關人士向德國媒體透露，單就電池層面評估，若持續推進純電 Cayman 與 Boxster，整體投資回收將面臨嚴峻挑戰。

在這樣的情形下，Porsche 已開始重新評估純電 718 是否仍具備商業合理性。外媒引述消息指出，官方高層正針對該計畫進行實質性討論，並未排除中止或大幅調整的可能性。若最終決定踩煞車，影響層面將不只限於 Porsche。

原因在於 Audi 正在規劃中的 Concept C 跑車，技術基礎與純電 718 高度綁定。Concept C 被視為 Audi 重塑品牌形象與設計語言的重要旗艦，普遍認為其與過去 TT 的定位一脈相承，同時也是執行長 Gernot Döllner 推動轉型的重要象徵。該車原定以 Porsche 主導開發的電動跑車平台為基礎，透過集團資源共享，壓低成本並加快開發進度。

然而，一旦 Porsche 選擇退出該平台，Audi 將面臨艱難抉擇，若 Audi 選擇自行接手並完成平台開發，相關成本可能高達數億歐元，且時程風險難以掌控。另一個選項則是直接中止 Concept C，意味著 Audi 近年對外宣示的跑車轉型藍圖將被迫重新修正。

值得注意的是，Volkswagen 集團下一代 SSP 電動車平台預計最快也要到 2028 年中後才會具備量產條件，短期內難以成為替代方案，進一步壓縮 Audi 的彈性空間。與此同時，Porsche 自身也正承受來自市場端的壓力，Taycan 在中國大陸市場銷量明顯下探，加上美國市場關稅環境趨嚴，使原本被視為成長引擎的區域面臨重新評估。內部預測顯示，Porsche 在中國大陸市場的年銷量目標，已從過去預期的 100,000 輛，下修至 2026 年約 30,000 至 40,000 輛，同時也已著手關閉超過三分之一的當地經銷據點。

Audi 則在去年 9 月於米蘭高調發表 Concept C，Döllner 當時形容該車是品牌轉型的「第一個可見證據」，不僅象徵設計語言的斷代更新，也承載未來產品技術方向。然而，在集團資源與成本控管優先順序重新洗牌之下，這項願景能否如期落地，已出現變數。

截至目前，Porsche 與 Audi 均未對外證實最終決策方向。Porsche 表示所有相關計畫仍在評估中，尚未拍板定案，Audi 則對 Concept C 的未來保持低調、不予評論。對整個 Volkswagen 集團而言，這場由高層更替引發的策略調整，恐怕不只是單一車款的存廢問題，而是電動化投資節奏與品牌定位的關鍵時刻。