TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

圖文／7Car 小七車觀點

日本媒體近期報導指出，Toyota 旗下豪華品牌 Century 的全新旗艦車型 Century Coupe 有望進入量產階段，並可能配備意外的動力配置。這款源自概念車的超豪華跑車可能搭載全新設計的 6.0 升雙渦輪 V12 插電式油電混合動力系統。

報導指出，這具傳聞中的 V12 動力系統預計可輸出超過 800 匹馬力，並搭配 Toyota E-Four 全時四輪驅動系統，以確保動力可以有效傳遞至地面。雖然引擎細節仍未最終確定，傳聞包括是否為 Toyota 自主開發的全新單元，或部分採用現有引擎設計改良版，仍待官方進一步確認。

Toyota Century 車系歷史上曾多次以 V12 引擎作為動力核心，但在 2018 年推出的第三代 G60 旗艦房車上，已經改用油電混合動力的 V8 引擎，其最大輸出約為 425 匹馬力。本次傳出可能回歸 V12 組態，代表 Century Coupe 的高性能定位與品牌旗艦角色更為明顯。

在變速系統的選擇上，目前傳言指出，量產版有可能採用八速或十速自排變速箱，但官方尚未公布最終規格。包括車身外觀與內裝細節，也可能在概念車基礎上做出調整。例如先前亮相的橘色概念車，採用 SUV 風格的黑色輪拱與較高的離地高度等設計元素，是否會保留在量產版仍有待觀察。

內裝方面，概念車採用極簡二人座配置，其中包含駕駛席與後座右側乘客席一席，強調豪華舒適的乘坐體驗，但這種布局較不實用。目前普遍推測，量產版內裝更可能採用傳統四座布局，以符合旗艦 GT 跑車的實用性與市場期待。

至於價格與銷售策略方面，官方尚未公布正式售價，但日本媒體引述消息指出，量產 Century Coupe 的售價預計超過 3,000 萬至 4,000 萬日圓，部分高階車型則有可能達到 5,000 萬至 7,000 萬日圓以上。這樣的定價區間，將與 Bentley Continental GT、Rolls-Royce Wraith 等超豪華 GT 跑車接近，不過 Toyota 似乎更強調可靠性與長期耐用性，意圖在奢華與實用之間找到平衡。

Toyota 對外表示，目前品牌尚未對 Century Coupe 的量產細節做出最終公告，一切仍以後續官方發布為準。此款超豪華跑車能否如期推出，並如何在高端跑車市場中定位，將是 Toyota 未來產品策略與全球布局的一大看點。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

