法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類

▲法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類。（圖／翻攝自Ferrari）

▲Ferrari近期正式公布Luce內裝樣貌，並預告5月會於義大利正式發表。（圖／翻攝自Ferrari）

記者張慶輝／綜合報導

Ferrari法拉利近期正式公布旗下首款電動車Luce的內裝樣貌，在同類車款都在比較誰的螢幕更大、設計更酷炫的當下，Ferrari與LoveFrom創意團隊卻逆風而行，大量採用硬派機械元素營造另類質感，卻又不失現代座艙該有的數位體驗，堪稱是電車世代的一場文藝復興運動。

▲法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類。（圖／翻攝自Ferrari）

▲方向盤造型讓人夢回20世紀中葉，儀錶板看似復古但實際上充滿各種先進科技。（圖／翻攝自Ferrari）

從方向盤開始就彷彿讓人回到20世紀中葉，是因為其靈感正是來自於經典的Nardi木質三輻方向盤，再生鋁合金經過精密加工後更具存在感，兩側的實體按鍵區讓駕駛能像F1車手般掌握全局，並且機械感與聽覺回饋都經過Ferrari測試車手20多項評估，就是為了確保能帶給駕駛最好的體驗。

▲法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類。（圖／翻攝自Ferrari）

▲中控螢幕可以大幅度轉向駕駛或乘客，下方機械撥桿帶來如同飛機駕駛艙的氛圍。（圖／翻攝自Ferrari）

Luce的車內共有3塊顯示幕，分別是駕駛正前方的儀表板、中央觸控螢幕與後座資訊螢幕，其中儀錶板採用數位三環表方式呈現，並會隨方向盤轉動時同步轉向，再加上雙層OLED顯示螢幕，能創造出具有深度的視覺層次；中央觸控螢幕則是安裝於多項轉動的球形接頭上，能大角度轉向乘客或駕駛，右側的「機械指針錶」可提供時鐘、計時碼表、指南針與彈射起步等功能，中控下方與車頂的機械撥桿，則帶來如同駕駛飛機一般的座艙氛圍。

▲法拉利首款電動車「Luce內裝首度曝光」！硬派機械質感復興超另類。（圖／翻攝自Ferrari）

▲附有電子墨水顯示幕的鑰匙可以完美嵌入專屬底座，排檔桿的造型與操作方式也經過重新詮釋。（圖／翻攝自Ferrari）

排檔座的設計也同樣特別，鑰匙可以完美嵌入專屬底座，並且其配備的電子墨水顯示螢幕會切換顯示不同顏色，讓發動過程充滿了儀式感；由Corning Fusion5玻璃製成的排檔桿，則是再度重新詮釋了排檔的形式與操作方式，並且同樣兼顧了優雅與質感的呈現。在內裝設計曝光之後，Ferrari也預告Luce將會在今年5月正式於義大利發表。

關鍵字：Ferrari法拉利Luce電動車超跑跑車休旅車汽車新車內裝設計

