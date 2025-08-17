Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

圖文／7Car 小七車觀點

Vauxhall 近日公布首批預告圖片，宣告全新概念車將於 2025 年 9 月 8 日至 14 日在德國慕尼黑舉行的 IAA Mobility 車展迎來全球首發。雖然車名尚未公開，但從影像可見其與品牌高性能子品牌 GSE 有明顯連結，同時展現了 Vauxhall Compass 設計語彙的下一步演化。車頭中央採用發光的「Vauxhall」字樣，並以簡潔俐落的水平與垂直線條勾勒，形成鮮明的視覺焦點。

外觀細節方面，這款概念車呼應了品牌近期在高性能電動車領域的布局。今年 7 月，Vauxhall 宣布 Mokka GSE 將投入量產，成為品牌首款全電動高性能車型。新車的纖細賽車式方向盤印有全新 GSE 標誌，搭配具有空氣力學設計的特殊輪圈，輪輻的截短三角形造型向經典賽車如 Opel Manta 400 拉力車致敬，展現濃厚的賽事氛圍。

座艙配置同樣突顯運動化定位，包括極簡且輕量化的駕駛座，以及清晰可見的防滾籠結構，顯示這款概念車不僅具備公路適應性，更能在賽道上發揮性能潛力。設計團隊在保留安全性的同時，也追求刺激與舒適並存的駕馭體驗。

Vauxhall 表示，這款概念車的名稱與更多技術細節將在不久後公布，並確定於 2025 IAA Mobility 車展正式亮相。作為英國歷史最悠久的汽車品牌之一，Vauxhall 持續透過設計、科技與電動化產品，致力於讓性能與永續發展並行，並以伊利斯米爾港電動車專屬產線等實際行動，推動電動化普及化。