ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

圖文／7Car 小七車觀點

Vauxhall 近日公布首批預告圖片，宣告全新概念車將於 2025 年 9 月 8 日至 14 日在德國慕尼黑舉行的 IAA Mobility 車展迎來全球首發。雖然車名尚未公開，但從影像可見其與品牌高性能子品牌 GSE 有明顯連結，同時展現了 Vauxhall Compass 設計語彙的下一步演化。車頭中央採用發光的「Vauxhall」字樣，並以簡潔俐落的水平與垂直線條勾勒，形成鮮明的視覺焦點。

結合 GSE 基因與 Compass 設計語彙　Vauxhall 全新概念車將登場 2025 IAA Mobility

外觀細節方面，這款概念車呼應了品牌近期在高性能電動車領域的布局。今年 7 月，Vauxhall 宣布 Mokka GSE 將投入量產，成為品牌首款全電動高性能車型。新車的纖細賽車式方向盤印有全新 GSE 標誌，搭配具有空氣力學設計的特殊輪圈，輪輻的截短三角形造型向經典賽車如 Opel Manta 400 拉力車致敬，展現濃厚的賽事氛圍。

結合 GSE 基因與 Compass 設計語彙　Vauxhall 全新概念車將登場 2025 IAA Mobility

結合 GSE 基因與 Compass 設計語彙　Vauxhall 全新概念車將登場 2025 IAA Mobility

座艙配置同樣突顯運動化定位，包括極簡且輕量化的駕駛座，以及清晰可見的防滾籠結構，顯示這款概念車不僅具備公路適應性，更能在賽道上發揮性能潛力。設計團隊在保留安全性的同時，也追求刺激與舒適並存的駕馭體驗。

結合 GSE 基因與 Compass 設計語彙　Vauxhall 全新概念車將登場 2025 IAA Mobility

Vauxhall 表示，這款概念車的名稱與更多技術細節將在不久後公布，並確定於 2025 IAA Mobility 車展正式亮相。作為英國歷史最悠久的汽車品牌之一，Vauxhall 持續透過設計、科技與電動化產品，致力於讓性能與永續發展並行，並以伊利斯米爾港電動車專屬產線等實際行動，推動電動化普及化。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Vauxhall概念車CompassOpel歐寶汽車新車IAA車展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

美國電動車廠越野休旅概念亮相2025-08-17

賓利最強敞篷W12引擎超跑現身2025-08-17

Honda首款豪華電動性能休旅亮相2025-08-16

Lexus新世代概念跑車帥氣亮相2025-08-16

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

國產「MG G50 Plus」MPV試駕2025-08-15

熱門文章

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

美國電動車廠越野休旅概念亮相2025-08-17

Nissan「7人座MPV」傳小改款2025-08-15

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用2025-08-14

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光2025-08-17

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

相關新聞

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

賓利「最強敞篷W12引擎超跑」現身！經典賽車彩繪上身有夠帥

賓利「最強敞篷W12引擎超跑」現身！經典賽車彩繪上身有夠帥

Honda首款「豪華電動性能休旅」亮相！明年量產、新平台＆影音系統

Honda首款「豪華電動性能休旅」亮相！明年量產、新平台＆影音系統

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366