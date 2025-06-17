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最好入門機車「Gogoro EZZY 上市」！最低 3 萬有找保養超輕鬆

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲全新 Gogoro EZZY 是最好入門的電動機車，搭配汰舊換新補助 3 萬有找就能入手。（圖／Gogoro 提供）

記者張慶輝／綜合報導

最好入門的機車來了！Gogoro 日前推出全新 Gogoro EZZY 綠牌電動機車，打出最低入手價 3 萬有找的超親民定位，同時還具備保養超輕鬆的優勢，大大降低用車負擔，而且憑藉著合宜適中的車格設定，無論是通勤代步、日常採購、帶寵物出門等需求，Gogoro EZZY 都能全面滿足家中每一位成員的移動需求！

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY 有著 74.5 公分的超低座高，搭配同級最長 68 公分坐墊，全家人都能輕鬆用車。（圖／Gogoro 提供）

做為全家人都好用的電動機車，Gogoro EZZY 具備 74.5 公分的超低座高，能讓各種身高的家族成員都能腳踏實地，搭配上同級最長 68 公分坐墊，一人騎乘或雙載都有舒適乘坐體驗，配合一鍵倒車輔助功能及超省力中柱，就算是體型嬌小的騎士，也能輕鬆進出狹小或位於斜坡的停車格，不會再面臨「進退兩難」或「中柱架不起來」的尷尬場面。

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲坐墊下車廂容量高達 28 公升，可輕鬆收納 3/4 加 1/2 半罩安全帽。（圖／Gogoro 提供）

空間表現也是 Gogoro EZZY 的強項之一，除了坐墊下有 28 公升大容量置物箱，可收納 3/4 加 1/2 半罩安全帽外，寬敞的腳踏空間搭配置物掛勾，更是日常採買的一大利器，即使掛滿提袋也能保有落腳點，還有前置杯架能妥善收納水壺或飲品；若有更多空間需求，Gogoro EZZY 前方還能加裝置物籃，搭配大面積防刮護板，不僅實用也更加耐用。

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY 附有置杯空間與前置物掛勾，搭配寬敞腳踏空間日常採買也好用，若有更多需求還可加裝前置物籃。（圖／Gogoro 提供）

動力方面，Gogoro EZZY 採用全新輪轂馬達，能帶來比同級更亮眼的性能表現，極速可達綠牌最速的 68km/h，並未因為是入門車款就犧牲移動速度，而且相較於燃油車款，不用更換機油與檢查引擎，需要更換的零件也很少，大大減輕養車的負擔；安全上，Gogoro EZZY 配備有前後 SBS 雙碟煞，能有效穩定車身並縮短煞車距離，同時全車皆採 LED 照明科技，確保照亮前方道路的同時，也能給周遭人車充分的辨識度。

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY 配備全新輪轂馬達，能達到綠牌最速的 68km/h，並附有前後 SBS 雙碟煞確保安全。（圖／Gogoro 提供）

Gogoro EZZY 提供亮綠、深藍、淺藍、深灰、淺白等 5 種繽紛多樣化的車色選擇，在政府高額補助之下，舊換新最低入手價不用 3 萬元；即日起至 6／22，入手 Gogoro EZZY 就能獲得總價值 3,000 元的輕感防滑踏墊與無段式可調手機架（一般版），7／27 前至門市賞 Gogoro EZZY，還有機會抽中 Dyson 吹風機（限額 2 名）。

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY 提供 5 種繽紛多彩的車色選擇， 6／22前入手可獲得總價值 3,000 元的輕感防滑踏墊與無段式可調手機架（一般版）。（圖／Gogoro 提供）

如果想用更聰明的方式入主 Gogoro EZZY，只要在 6／30 前使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡購車，可享 2% Gogoro Smart Point 點數回饋無上限，最高可獲得 3,182 點，接著再用聯名卡綁定支付每月電池資費，每月還能享有最高 15% 回饋，每 1 點等於 1 元的 Gogoro Smart Points，可全額折抵電池資費、配件購買、維修保養等 Gogoro 任意消費，可說是聰明買車人的最佳選擇。

關鍵字：Gogoro睿能EZZY綠牌電動機車摩托車新車馬達改版

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