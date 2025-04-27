美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

圖文／鏡週刊

超過2,000匹馬力，這不是科幻電影的虛構，而是Hennessey最新推出的Venom F5 Evolution的真實數字。這款車為了那些永不滿足的速度追求者量身打造，想像一下，從零加速到每小時320公里只需10.3秒，這樣的駕駛體驗簡直像是為「馬力毒癮者」開發的解藥。對他們來說，1,817匹馬力早就不夠刺激了，Hennessey的回答是：沒問題，來個2,031匹馬力的升級！

速度與力量的極致融合

Hennessey Venom F5 Evolution不僅僅是馬力的數字遊戲，這是一次技術上的大突破。這款車搭載的是6.6公升V8引擎，配備全球最大的Precision 76/80超大功率渦輪增壓器，這兩顆渦輪提供了214匹的額外馬力，讓Venom F5的總輸出來到2,031匹馬力。這意味著你可以在幾秒鐘內感受到肚子裡的胃部像過山車一樣被甩來甩去的感覺！而且，這不僅是直線加速的強者，在彎道中它也能保持頂級穩定，彷彿你的駕駛技能瞬間提升了無數倍。

▲Hennessey 不僅改變了引擎，還與 F1 和 IndyCar 的空氣動力學專家 Mark Handford 合作，重新檢視整個車輛的空氣動力學設計。最終結果是，前擾流板尾部醒目擋風板、後車蓋、潛水翼、的 Gurney lip 以及底盤都經過了全面重新設計。

進化設計，打造無懈可擊的駕駛體驗

Venom F5 Evolution的空氣動力學設計更是一次革命性的升級。Hennessey特別與F1和IndyCar的空氣動力學專家Mark Handford合作，對車身的每一個細節進行精密調整。從前擾流板到尾部醒目的擋風板，每一個元素都經過重新設計，確保這輛車在高速行駛中能像一隻劍一般穩定。而懸吊系統也經過調整，配備自適應阻尼器，根據五種駕駛模式調整車輛性能，無論是平穩巡航還是賽道挑戰，這輛車都能完美應對。

▲Hennessey還提供了升級包和選配包。28.5萬美元的升級包（約合台幣867萬），讓F5的性能再次提升，並且這些升級不僅限於新車，現有車主也能選擇升級。

訂製化選擇，滿足極致需求

當然，對於那些永遠不滿足的極限車主，Hennessey還提供了升級包和選配包。28.5萬美元（約合台幣867萬）的升級包，讓F5的性能再次提升，並且這些升級不僅限於新車，現有車主也能選擇升級。若你還希望進一步提升駕駛體驗，可以選擇更奢華的選配包，這包括不同的排氣系統和更加舒適的座椅配置，讓你在賽道上的每一個彎道中，都能夠以王者之姿，優雅又不失風範地進行。

▲有些人說，速度是會上癮的：當你駕駛越來越快的車輛時，你對速度的容忍度也會改變。我們難以想像一個世界，會認為 1,817 匹馬力還不夠，但也許是我們的容忍度太低，因為根據 Hennessey 的說法，這正是他們的客戶所想要的。

高性能超跑的背後價值

儘管這輛Venom F5 Evolution的總價高達330萬美元（約合台幣9,900萬），它依然是那些對速度有著極致渴望的車迷的最佳選擇。這不僅僅是一台車，這是一種對速度的誓言，對駕駛的熱愛，還有對極限性能的無盡挑戰。擁有它，意味著你站在了汽車科技的最前沿，不再只是駕駛車輛，而是成為了速度與技術的主宰者。所以，如果你問我，這是不是解藥？當然是，對於馬力癮君子來說，這一劑“2,031匹馬力”的解藥，比任何藥物都要更讓人上癮！

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