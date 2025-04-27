ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

圖文／鏡週刊

超過2,000匹馬力，這不是科幻電影的虛構，而是Hennessey最新推出的Venom F5 Evolution的真實數字。這款車為了那些永不滿足的速度追求者量身打造，想像一下，從零加速到每小時320公里只需10.3秒，這樣的駕駛體驗簡直像是為「馬力毒癮者」開發的解藥。對他們來說，1,817匹馬力早就不夠刺激了，Hennessey的回答是：沒問題，來個2,031匹馬力的升級！

Hennessey 最新推出了 Venom F5 的一個更為瘋狂的版本，名為 Evolution。根據 Hennessey 的說法，Venom F5 Evolution 在原有基礎上增加了 214 匹馬力，總輸出達到 2031 匹馬力。該車廠表示，額外的馬力和更新的空氣動力學設計使得這款車從零加速到時速320公里僅需 10.3 秒。

速度與力量的極致融合

Hennessey Venom F5 Evolution不僅僅是馬力的數字遊戲，這是一次技術上的大突破。這款車搭載的是6.6公升V8引擎，配備全球最大的Precision 76/80超大功率渦輪增壓器，這兩顆渦輪提供了214匹的額外馬力，讓Venom F5的總輸出來到2,031匹馬力。這意味著你可以在幾秒鐘內感受到肚子裡的胃部像過山車一樣被甩來甩去的感覺！而且，這不僅是直線加速的強者，在彎道中它也能保持頂級穩定，彷彿你的駕駛技能瞬間提升了無數倍。

Hennessey 不僅改變了引擎，還與 F1 和 IndyCar 的空氣動力學專家 Mark Handford 合作，重新檢視整個車輛的空氣動力學設計。最終結果是，前擾流板尾部醒目擋風板、後車蓋、潛水翼、的 Gurney lip 以及底盤都經過了全面重新設計。

▲Hennessey 不僅改變了引擎，還與 F1 和 IndyCar 的空氣動力學專家 Mark Handford 合作，重新檢視整個車輛的空氣動力學設計。最終結果是，前擾流板尾部醒目擋風板、後車蓋、潛水翼、的 Gurney lip 以及底盤都經過了全面重新設計。

進化設計，打造無懈可擊的駕駛體驗

Venom F5 Evolution的空氣動力學設計更是一次革命性的升級。Hennessey特別與F1和IndyCar的空氣動力學專家Mark Handford合作，對車身的每一個細節進行精密調整。從前擾流板到尾部醒目的擋風板，每一個元素都經過重新設計，確保這輛車在高速行駛中能像一隻劍一般穩定。而懸吊系統也經過調整，配備自適應阻尼器，根據五種駕駛模式調整車輛性能，無論是平穩巡航還是賽道挑戰，這輛車都能完美應對。

Hennessey還提供了升級包和選配包。28.5萬美元的升級包（約合台幣867萬），讓F5的性能再次提升，並且這些升級不僅限於新車，現有車主也能選擇升級。

▲Hennessey還提供了升級包和選配包。28.5萬美元的升級包（約合台幣867萬），讓F5的性能再次提升，並且這些升級不僅限於新車，現有車主也能選擇升級。

訂製化選擇，滿足極致需求

當然，對於那些永遠不滿足的極限車主，Hennessey還提供了升級包和選配包。28.5萬美元（約合台幣867萬）的升級包，讓F5的性能再次提升，並且這些升級不僅限於新車，現有車主也能選擇升級。若你還希望進一步提升駕駛體驗，可以選擇更奢華的選配包，這包括不同的排氣系統和更加舒適的座椅配置，讓你在賽道上的每一個彎道中，都能夠以王者之姿，優雅又不失風範地進行。

有些人說，速度是會上癮的：當你駕駛越來越快的車輛時，你對速度的容忍度也會改變。我們難以想像一個世界，會認為 1,817 匹馬力還不夠，但也許是我們的容忍度太低，因為根據 Hennessey 的說法，這正是他們的客戶所想要的。

▲有些人說，速度是會上癮的：當你駕駛越來越快的車輛時，你對速度的容忍度也會改變。我們難以想像一個世界，會認為 1,817 匹馬力還不夠，但也許是我們的容忍度太低，因為根據 Hennessey 的說法，這正是他們的客戶所想要的。

高性能超跑的背後價值

儘管這輛Venom F5 Evolution的總價高達330萬美元（約合台幣9,900萬），它依然是那些對速度有著極致渴望的車迷的最佳選擇。這不僅僅是一台車，這是一種對速度的誓言，對駕駛的熱愛，還有對極限性能的無盡挑戰。擁有它，意味著你站在了汽車科技的最前沿，不再只是駕駛車輛，而是成為了速度與技術的主宰者。所以，如果你問我，這是不是解藥？當然是，對於馬力癮君子來說，這一劑“2,031匹馬力”的解藥，比任何藥物都要更讓人上癮！

更多鏡週刊報導
Racing Focus／紐柏林北環最速手排車！保時捷911 GT3的表現根本逆天！！
【Racing Focus】輪胎尖叫、引擎咆哮！全民都能參與的TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup，你還不進場？
【鏡車試駕】古典電旅　Volkswagen ID.Buzz Pro S

關鍵字：HennesseyVenomF5Evolution猛毒美式超跑跑車改裝升級汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

韓系越野休旅車變身豪華商用車2025-04-27

美式超跑升級版10.3秒加速破320KM2025-04-27

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了2025-04-27

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

Honda應用AI加速智慧汽車開發2025-04-27

Nissan首款插電混動皮卡車登場2025-04-27

尊界S800致敬勞斯萊斯、邁巴赫2025-04-26

賓士AMG釋出「新4門轎跑」預告2025-04-26

【周焦點】上海車展、國產進口新車上市2025-04-26

熱門文章

韓系越野休旅車變身豪華商用車2025-04-27

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

美式超跑升級版10.3秒加速破320KM2025-04-27

「TOYOTA入門小車」配備不陽春2025-04-21

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身2025-04-24

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身2025-04-24

TOYOTA全新「跨界中型休旅」現身2025-04-22

改款「HONDA入門小車Fit」實車曝光2025-04-17

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表2025-04-25

「TOYOTA全新轎跑」全球首發2025-04-23

相關新聞

Honda「應用AI加速智慧汽車開發」研究獲認可！跨領域協作縮短工時

Honda「應用AI加速智慧汽車開發」研究獲認可！跨領域協作縮短工時

Nissan「首款插電混動皮卡車」登場！Frontier Pro綜效馬力402匹

Nissan「首款插電混動皮卡車」登場！Frontier Pro綜效馬力402匹

致敬勞斯萊斯、邁巴赫？大陸「尊界S800」攜手華為進軍豪華車市場

致敬勞斯萊斯、邁巴赫？大陸「尊界S800」攜手華為進軍豪華車市場

賓士AMG釋出「新4門轎跑」預告！6月亮相、馬力上看1000匹

賓士AMG釋出「新4門轎跑」預告！6月亮相、馬力上看1000匹

花蓮今年10起汽車起火意外！5成電氣因素　消防局曝原因籲預防

花蓮今年10起汽車起火意外！5成電氣因素　消防局曝原因籲預防

讀者迴響

熱門文章

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

改款「HONDA入門小車Fit」實車曝光！車頭大整形辨識度更高

改款「HONDA入門小車Fit」實車曝光！車頭大整形辨識度更高

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366