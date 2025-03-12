與Honda合併失敗「Nissan社長辭職高層大搬風」！常務董事接手掌舵

▲日產汽車新任社長埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）。（圖／翻攝自日產汽車官網）

圖文／CTWANT

在與本田（Honda）汽車合併失敗後，日產（Nissan）汽車社長內田誠則因業績低迷，以及本田合併談判破裂的關係，最終決定辭職，就連日產高層也出現動盪。後續日產於11日宣布，任命常務董事埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）為新任社長，4月1日正式上任。

根據《路透社》報導指出，埃斯皮諾薩是在2003年加入日產墨西哥子公司，擔任墨西哥、泰國、東南亞等市場的產品規劃，2018年起擔任日產總部的常務董事，領導日產全球產品的規劃業務，在產品領域擁有20年經驗。

日產董事長木村康表示，提名委員會在經過篩選後，認為埃斯皮諾薩是最適合執行長一職的人選。但這項人事變動是否會影響與本田的合併談判，或者為日產尋找新的合作夥伴，目前均不知曉。而針對這樣的問題，埃斯皮諾薩僅表示，自己仍在消化這項消息，拒絕對談判相關事情發表評論。

報導中提到，日產近年來面臨全球汽車市場的劇烈變化，在中國市場遭受比亞迪（BYD）等新興競爭對手的強勢挑戰，而美國市場的產品線老化，使得銷售疲軟，亟需革新。

2025年2月，日產公佈的第三季度利潤大跌78%，並連續第三次下調全年財測。與本田的合併計畫原本可能是日產的一條出路，雙方曾商討成立一家市值600億美元的合資企業，但由於本田提議將日產納為子公司，最終引發日產高層憤怒，導致談判破裂。據消息人士透露，日產仍在尋求其他合作夥伴，包括台灣的鴻海（Foxconn）等潛在對象。

而除了內田誠社長卸任外，負責製造與供應鏈管理的坂本秀行、首席技術長中黑國雄、品牌暨客戶長（Chief Brand and Customer Officer）星野朝子與策略暨企業事務長（Chief Strategy and Corporate Affairs Officer）渡邊英明也將卸任。

分析師里希特（Christopher Richter）認為，日產長期以來在品牌定位上模糊不清，埃斯皮諾薩對產品充滿熱情，這次任命可能是日產重塑市場競爭力的重要訊號。

但日產的挑戰並不僅限於市場競爭。除了在中國與美國的銷售疲軟，公司還需應對潛在的政治與經濟風險。美國政府可能對來自墨西哥的汽車出口加徵關稅，而墨西哥正是日產的主要生產基地之一。

2024年11月，內田誠曾宣布緊急改革計劃，削減約4000億日圓的年度成本，以恢復盈利，但具體細節仍未完全敲定。2月，惠譽評級（Fitch Ratings）將日產的信用評級下調至「垃圾級」（junk），使其失去最後一個主要信評機構給予的投資級評級，進一步凸顯市場對其重整計畫的疑慮。

埃斯皮諾薩的執掌是否能為日產帶來轉機，仍待觀察。他接手的這一刻，日產市值約100億美元。作為雷諾（Renault）持有35.7%股份的企業，日產在任何重大決策上仍需考量雷諾的想法，。

雷諾董事會成員，包括董事長塞納爾（Jean-Dominique Senard），對與本田的談判一向持保留態度，埃斯皮諾薩若要重啟此案，恐怕不會輕而易舉。

此外，日產在混合動力車與電動車領域的投資仍然不足，面對中國電動車製造商的強勢競爭，如何推出更具競爭力的產品，是埃斯皮諾薩需要解決的核心問題。

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