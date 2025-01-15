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Hyundai「全新電動7人座MPV」實車曝光！最快1月底發表

▲Hyundai全新的Staria電動7人座無偽裝實車現身。（圖／翻攝自《Mobility Post》）

▲Hyundai全新的Staria電動7人座無偽裝實車現身。（圖／翻攝自《Mobility Post》）

記者徐煜展／綜合報導

趁電動7人座MPV選擇還不多！韓國品牌Hyundai準備推出Staria EV電動車求卡位，近來無偽裝實車已在路上被捕獲，傳最快有望1月底發表開始量產，至於台灣本就有導入油車的Staria，未來是否登台，成為市場稀有的電動車7人座，同樣也值得關注！

▲Hyundai全新的Staria電動7人座無偽裝實車現身。（圖／翻攝自《Mobility Post》）

▲新車造型相當前衛、科幻，充電孔位於車頭前保桿。

近期有不少車廠把電動車版圖逐漸拓展至7人座MPV上，海外MG、福斯商旅都有不少話題車款，而Hyundai也不甘示弱，將派出Staria EV進軍7人座MPV市場。

從實車來看，全新的Staria EV輪廓與油車相當類似，採前衛的子彈造型車頭，直列的LED頭燈組，配上引擎蓋的貫穿導光條，帶來極高的辨識度，且長軸距、雙側的滑門設定，能為MPV爭取更討喜的乘坐舒適性。

▲Hyundai全新的Staria電動7人座無偽裝實車現身。（圖／翻攝自《Mobility Post》）

▲台灣早已導入油車的Staria，全新Staria EV電動版值得期待。

動力配置預期採用84kWh電池容量，提供可輸出218匹馬力的電動馬達，續航力初估約落在300公里左右，支援350kW的快速充電。

Hyundai在台灣市場已有不少代表性的MPV作品，除了熱門的Custin，油車的Staria也提供不少商務需求客群，而接下來海外即將發表的Staria EV說不定也有機會登台，來與去年上市的福斯商旅ID.Buzz搶攻7人座電動戰場。

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關鍵字：HyundaiCustin7人座MPVStaria

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