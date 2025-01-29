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這些「三寶行為」你中幾項？鬼切不打燈、一段式開車門最惹人怒

火爆路怒姐、溫和哲學哥　七種駕駛人格你是哪一種？（圖／達志示意圖）

▲雖然有人說開車能看出真正的性格，但難免會被馬路三寶搞到憤怒。（圖／達志示意圖）

記者林鼎智／綜合報導

有人說開車才能看到一個人真正的性格，但路怒症真的很難避免，畢竟開車上路多多少少都會遇到一些「三寶」，這些三寶行為你中了嗎？以下一起來看看。

不打方向燈、不照道路標線行駛

三寶駕駛最常見的就是「方向盤在手、左右隨我」，尤其方向燈根本是選配，沒打燈就鬼切，試問誰知道你要靠左還是靠右？而且這類三寶還幾乎「不看照後鏡」，想切就切一個整個隨性。

另外，還有看不懂道路標線的三寶，像是隨意「跨越雙白實線」、不按車道線行駛等，都讓人怒到要檢舉。依照道路交通法規，未依規定打方向燈可處600-1,800元罰鍰、未依標線指示行駛可處900-1,800元罰鍰，下次遇到三寶直接送他紅單。

▲民眾駕駛車輛未依照規定打方向燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲未打方向燈、甚至沒打好打滿都不應該，尤其很多三寶還不看後照鏡直接鬼切。（圖／資料照，圖為示意圖）

內線龜車

當你在國道切到內線準備超車，卻發現一堆內線龜車擋住、甚至有長時間併排的情況，不僅嚴重影響車流、也增加變換車道危險。有些三寶甚至一路死守內線，或是在內線開啟自動駕駛輔助系統一路「掛網」，被卡在後面怎能不生氣？若在國道成為內線龜車，可依「道路交通管理處罰條例」處6,000元至12,000元罰鍰。

▲內線龜車開罰。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

▲在國道時最讓人生氣的就是內線龜車，嚴重影響車流。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

殺人式開車門

對騎車通勤的朋友來說，這種一段式開車門最危險，這類三寶停完車後完全不管後方有無來車、直接將車門打到最開，造成他人受傷的新聞層出不窮，也難怪兩段式開車門會被納入考照項目中。

跟不上車流、急加速急減速

安全車距大家都懂，但有些三寶駕駛是完全不管車流，前面空的宛若大海，甚至在交通尖峰時刻也我行我素，怎能讓人不生氣。另一種極端則是急加／減速，油門和煞車永遠只有0、1模式，讓後車跟車也相當痛苦，也是常常造成連環追撞的因素。

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關鍵字：汽車三寶駕駛過彎急減速急加速車門車流安全距離方向燈鬼切

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