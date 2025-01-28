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別只會打雙黃燈！開車遇豪大雨、起霧時「水母圖案」最先該點亮

▲▼天氣 台北市正午暴雨 天暗如黑夜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲開車遇到大豪雨時，很多人直覺會先打「雙黃燈」，但其實有更正確的做法。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

如果遇到前方事故、或是前方塞車、緊急煞車時，很多人都會下意識打雙黃燈，但若是遇到豪大雨、起霧時，也一樣是打雙黃燈嗎？其實，這個問題在《道路交通安全規則》中有答案。

有不少人國道行駛遇到大雨，就會看到不少車輛開始閃雙黃燈，甚至整路都一直閃雙黃，讓人不知道到底有什麼用意、甚至也搞不清楚是否該超車。有網友甚至還遇到「打雙黃燈亂切車道的三寶，差點下課」，有人則認為「真正要急煞時再打雙黃燈」，而不是遇到大雨、大霧就打雙黃燈。

▲Hazard flashers雙黃燈。（示意圖／達志影像）

▲很多人遇到暴雨就打雙黃燈，不過實際上若有配備應該先開後霧燈，除非是沒有後霧燈的車才可打亮雙黃燈。（示意圖／達志影像、資料照）

事實上，高速公路交通管制第5條「汽車行駛高速公路及快速公路，應依速限標誌指示。但遇有濃霧、濃煙、強風、大雨或其他特殊狀況，致能見度甚低時，其時速應低於四十公里或暫停路肩，並顯示危險警告燈」。實際上雙黃燈通常用在警告「前方有突發狀況」或「前方車流回堵或慢速」，若大雨一直打亮雙黃燈，遇到前述2情況時就無法警示後車。

因此，若遇到大雨，「有後霧燈的車就開後霧燈」，而霧燈開啟後在儀表板圖案就像一個水母；若沒有後霧燈的車，就自行斟酌要不要一直開著雙黃燈。但若打亮雙黃燈又需要變換車道時，則一定要先關掉雙黃燈再打方向燈，避免方向燈被雙黃燈吃掉，才不會讓後車無法知道你的變換方向。

霧燈亂開被阿SIR罰錢別爆氣　單純是你沒學好怎麼「開」車燈（圖／記者游鎧丞攝）

▲前後霧燈開啟後，在儀表板顯示的圖案常被人認為是「水母」。

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關鍵字：汽車國道暴雨高速公路雙黃燈後霧燈安全距離服務區交流道淹水與中行車

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