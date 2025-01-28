別只會打雙黃燈！開車遇豪大雨、起霧時「水母圖案」最先該點亮

▲開車遇到大豪雨時，很多人直覺會先打「雙黃燈」，但其實有更正確的做法。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

如果遇到前方事故、或是前方塞車、緊急煞車時，很多人都會下意識打雙黃燈，但若是遇到豪大雨、起霧時，也一樣是打雙黃燈嗎？其實，這個問題在《道路交通安全規則》中有答案。

有不少人國道行駛遇到大雨，就會看到不少車輛開始閃雙黃燈，甚至整路都一直閃雙黃，讓人不知道到底有什麼用意、甚至也搞不清楚是否該超車。有網友甚至還遇到「打雙黃燈亂切車道的三寶，差點下課」，有人則認為「真正要急煞時再打雙黃燈」，而不是遇到大雨、大霧就打雙黃燈。

▲很多人遇到暴雨就打雙黃燈，不過實際上若有配備應該先開後霧燈，除非是沒有後霧燈的車才可打亮雙黃燈。（示意圖／達志影像、資料照）

事實上，高速公路交通管制第5條「汽車行駛高速公路及快速公路，應依速限標誌指示。但遇有濃霧、濃煙、強風、大雨或其他特殊狀況，致能見度甚低時，其時速應低於四十公里或暫停路肩，並顯示危險警告燈」。實際上雙黃燈通常用在警告「前方有突發狀況」或「前方車流回堵或慢速」，若大雨一直打亮雙黃燈，遇到前述2情況時就無法警示後車。

因此，若遇到大雨，「有後霧燈的車就開後霧燈」，而霧燈開啟後在儀表板圖案就像一個水母；若沒有後霧燈的車，就自行斟酌要不要一直開著雙黃燈。但若打亮雙黃燈又需要變換車道時，則一定要先關掉雙黃燈再打方向燈，避免方向燈被雙黃燈吃掉，才不會讓後車無法知道你的變換方向。

▲前後霧燈開啟後，在儀表板顯示的圖案常被人認為是「水母」。