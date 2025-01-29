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「開車常用燈語」一次搞懂！看到對向車閃大燈快減速顧好荷包

▲Focus Active Wagon試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲有些約定俗成的燈號最好記一下，閃大燈不一定是挑釁，有些情況反而是對方駕駛的善意提醒。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

開車被閃大燈、不一定是被挑釁、嫌你開的慢，有些約定俗成的燈號可能只是提醒前方路況異常，說不定還能讓你省荷包，以下就來看幾種常見的燈號用語吧！

大燈閃1~2下：提醒前車未即時跟上車流

常常遇到停紅燈時，前車未注意轉綠燈、或是前方車輛已駛離但未跟上車流，此時閃大燈1-2下提醒對方，與直接按喇叭相比要來得溫和，而且也不用頻頻閃大燈給人壓迫感。因此若你是路口第1台車、或是塞在車陣中，發現後方閃1-2下大燈時，就要注意是否有跟上車流行駛。

不過，要是看到「對向來車」閃1-2下遠燈，可得留意自己是不是開到遠光燈了！有些對向車主會透過閃1-2下遠燈提醒對方關閉遠燈；其他常見的則是在超車時，藉由閃遠燈的方式提醒前車提速，或是準備進行超車動作，不過超車時請勿跨越雙黃線、或是盲彎超車，避免受罰且造成意外發生。

高雄「大順路車神」路隊長，網友連遇兩次崩潰。（圖／翻攝自爆料公社）

▲當紅燈轉綠燈前車未注意、或是前車未跟上車流成為路隊長時，可透過閃1-2下大燈提醒對方。（圖／翻攝自爆料公社）

對向來車大燈閃三下：提行前方路況有異

許多職業駕駛都會透過燈號傳遞消息，有時會看到對向來車快速閃大燈幾下，這類燈號大多是提醒前方路況有異常，很可能是意外事故、或是有流動式測速照相等，最好先減速慢行，不僅降低危險、也能顧好自己的荷包。

打亮右方向燈並減速：示意禮讓後方來車先行、可視狀況超車

這類燈號大多在山路、或是單線道時出現，有時前方大型車輛為了避免自己當「路隊長」造成後方車流壅塞，多半會在有避車彎、或是直線、非雙黃線路段打亮右方向燈並減速，告訴後方來車可視情況超車。不過後車也要注意路況、避免在雙黃線／盲彎路段超車，避免發生意外。

▲Audi Q8 55 e-tron試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲如果對向來車閃3下大燈，一般是善意提醒前方路況異常、或是有流動式測速照相。

閃爍2-3下雙黃燈：向後車表示感激之意

有時匯入車道、或是變換車道，當鄰車願意禮讓後，也可以閃爍2-3下雙黃燈表達感謝之意；其實這項舉動源自日本，後來在台灣也成為感謝禮讓的燈號用語。不過記得在表達完感謝後也要關掉雙黃燈，才不會從感謝變成警示的意思。

連續閃雙黃燈：前方減速、路況異常

若在山路或高速公路時，當前方塞車需大幅減速、或是有事故意外時，可打亮雙黃燈警示後方車輛，避免因速差過大造成追撞，或是警示後車前方有事故發生。

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