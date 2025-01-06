CITROËN BERLINGO「主打7大更好」！同級銷售冠軍全面大升級

記者張慶輝／台北報導

CITROËN BERLINGO進入台灣市場後，廣受各種族群歡迎，更成為同級車款銷售冠軍，無論是家用、休閒用還是工作用都能勝任，近期寶嘉聯合又導入全新改款車型，主打「7大更好」，提供台灣車迷大升級的全新選擇，究竟有哪些更好的地方，今天《ETtoday車雲》就帶大家一起開箱。

▲BERLINGO廣受台灣各族群歡迎，更成為同級車款銷售冠軍。（圖／謝盛帆攝，以下同）

全新改款BERLINGO在法系精緻優雅的風格基礎上變得「更旅型」，換上嶄新車頭設計，不僅進一步創造出低風阻空力，也透過各種材質堆砌出視覺層次，帶來更具冒險感的整體氛圍，全新LED VISION高亮度頭燈組整合了LED日間行車燈，營造科技感的同時也確保照明效果，最後換上全新雪鐵龍品牌廠徽，搭配兩側黑色人字型齒輪飾帶，整體更加大器動感。

▲嶄新車頭設計不僅降低風阻，也帶來「更旅型」的整體氛圍。

更科技、更貼心，是這次全新BERLINGO車內的一大亮點，不僅有同級最大10吋數位儀錶，讓駕駛能輕鬆掌握行車資訊外，10.25吋中央觸控螢幕還支援有線與無線的Apple Carplay及Android Auto，除了可透過多功能整合式方向盤輕鬆操作，標配的Qi手機無線充電更確保一路上電力滿滿。

▲車內以10吋數位儀錶與10.25吋中央觸控螢幕為主軸，還支援有線與無線智慧型手機連接功能。

為了滿足各種不同面向的使用需求，BERLINGO是同級中唯一提供第2排3張獨立座椅的貼心好夥伴，並且都附有ISOFIX兒童安全座椅固定裝置，全車乘客座椅也皆可收折，另外第二排雙電動窗、以及同級唯一標配獨立可開啟式後擋風玻璃，更是讓舒適度與便利性大大提升。

▲第2排採3張獨立座椅配置，且均附有ISOFIX兒童安全座椅固定裝置。

全新BERLINGO搭載超越同級油稅雙省的1.5升BlueHDi渦輪增壓柴油動力搭配EAT8智慧8速手自排系統，在輸出130匹最大馬力的同時，還能繳出短軸每公升19.9公里、長軸每公升19.7公里的1級油耗，而且每年稅金僅需1萬元，不僅更節能還更省錢。

▲BERLINGO搭載1.5升BlueHDi渦輪增壓柴油動力，兼具省油與省稅的優點。

而且全新BERLINGO也變得更智能，除了標配KEYLESS免持鑰匙與PUSH START引擎啟閉系統，還完整搭載Level 2先進ADAS駕駛輔助系統，讓每一趟旅程都更安全、更安心。

▲BERLINGO標配完整Level 2先進駕駛輔助科技，大大保障了每趟旅程的安全性與舒適性。

相較於同級車款選項有限，全新BERLINGO是唯一提供長軸與短軸兩種車型選擇，以更多元的樣貌滿足所有消費者需求，XTR車型更首度採用雙前座頂級舒適座椅設計，呈現出絕佳的乘坐品質。

▲BERLINGO同時提供了長軸與短軸兩種車型選擇，能滿足各種使用需求。

在這麼多有感進化之後，全新BERLINGO反而變得更超值，在開出建議售價115.9萬的震撼價格外，只要在2025年1月24日前交車，還能享受長達5年保固的首購優惠，如果正在尋找一台能面面俱到的新車，全新CITROËN BERLINGO肯定會是最佳首選。