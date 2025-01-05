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暌違5年「Lotus蓮花跑車正名回歸」！商標戰獲勝延續經典傳奇

圖文／7Car 小七車觀點

浙江吉利控股集團旗下英倫跑車品牌「路特斯 (Lotus)」，1/2 發出官方新聞稿，宣佈全球品牌標識回歸並正式更名為「蓮花跑車」。集團 CEO 馮擎峰強調，這次改名是品牌復興的重要里程碑，更是歷時超過五年爭奪商標權的法務勝利，象徵著蓮花對傳承與創新的雙重堅持。

暌違五年之久　「蓮花跑車」正式回歸！

暌違五年之久　「蓮花跑車」正式回歸！

Lotus 甫於 1948 年於英國正式成立，其以輕量化小跑車型一舉成名，並於一級方程式世界錦標賽獲得多次勝利。可惜的是，隨著時間推移 Lotus 的經營狀況卻始終不甚理想，並於 1986~ 2017 年之間多次被輾轉出售，包括：1986 年 GM 集團收購，並於 1993 年將 Lotus 以數億歐元價格脫手給義大利知名商人 Romano Artioli 公司，其中最知名的即為 1996 年來自馬來西亞的寶騰集團正式收購 Lotus，成為國人所熟知的「寶騰蓮花」。2017 年，浙江吉利控股集團出手以 49.9% 的股份正式收購寶騰，並同時掌握了 Lotus 品牌 51% 的股份；自此便逐步進入全球重要策略市場，並積極推出電氣化且多元化的車款產品。

暌違五年之久　「蓮花跑車」正式回歸！

暌違五年之久　「蓮花跑車」正式回歸！

2025 年將是蓮花跑車歷史上的關鍵一年，迎來多個里程碑紀念，包括 F1 大獎賽 75 週年、Esprit 誕生 50 週年以及車神 Senna 駕駛蓮花奪冠 40 週年。品牌計畫在全球市場推出更多技術創新與智駕體驗，並打造專屬賽事，為車迷持續帶來純粹駕駛樂趣。馮擎峰表示，儘管全球汽車產業正經歷巨大變革，蓮花跑車將以獨特的品牌價值與技術實力，為市場注入更多想像，並延續其引領時代的傳奇地位。

暌違五年之久　「蓮花跑車」正式回歸！

臺灣市場方面， 專營頂尖跑車的代理商之一的嘉鎷興業於 2009  年底正式取得  Lotus  總代理，近期更已經導入 Emira 中置引擎跑車，提供渦輪增壓四缸 (525 萬元起) 以及機械增壓 V6 (538 萬元起) 兩種動力選擇，持續吸引熱血玩家入主。

暌違五年之久　「蓮花跑車」正式回歸！

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lotus蓮花跑車路特斯商標回歸汽車新車

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