BMW「新全景影音系統」預告！大曲面螢幕、投影前檔CES展亮相

▲BMW下一代全景影音系統將在CES消費電子大展登場，揭露新世代Neue Klasse影音體驗。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠預告將在CES 2025消費電子展的特別活動中公布新一代全景iDrive影音娛樂系統，該影音系統將用在Neue Klasse新世代車款上，首搭車型就是BMW iX3。

BMW表示，新一代全景iDrive影音娛樂系統類似於Neue Klasse概念車所呈現，具有全擋風玻璃投影，也是品牌首度創舉，原廠描述將「為車室體驗帶來新標準，並且具有以駕駛導向、安全性及個人化」等特色。

▲從官方釋出的預告中，可看到主持人背景的影音系統（上圖）與Vision Neue Klasse X概念車相似（下圖），屆時將用在6款Neue Klasse量產車型上。



儘管原廠仍相當神秘，但從預告中主持人Tim Meadows的照片中，可看到後方的方向盤、曲面中控螢幕與全景的前檔玻璃投影畫面，同時該照片的方向盤、中控螢幕也與Vision Neue Klasse X概念車相似，意味著未來不久就會用在量產車上。

提到量產車，BMW也預告未來幾年內共會推出6款Neue Klasse車型，而首款登場的將是iX3電動休旅，隨後還有i3電動房車、iM3性能電動房車等，預料屆時皆會導入在Neue Klasse量產車型上，預計最快明年就會有消息。