HONDA「喜美改款變帥配備升級」今年登台！2.0升油電當主力

▲小改款HONDA喜美Civic台灣原廠籌備中，最快2季前登場。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

2025年想換省油、又帥氣的油電掀背，HONDA喜美Civic絕對是值得參考名單之一，台灣原廠正在籌備小改款喜美，預計最快就能在今年第2季前與台灣車迷相見。

▲台灣小改款仍會以油電為主。

泰國、日本、北美相繼上市小改款HONDA喜美，而台灣則會落在今年，去年台灣就曾捕獲到相關認證車，以時程來看，小改款喜美很快就能登台，台灣屆時預計仍會以進口2.0升油電動力為主，1.5升汽油渦輪導入機率不高。

▲改款主要針對車頭修飾，國外另有升級9吋螢幕。

改款新喜美造型採用全新設計的前保桿，兩側左右霧燈處修改，並加上蜂巢式水箱護罩妝點，新HONDA Civic視覺看起來更兇媲美Civic Type R！車尾則變化不大，不過在國外有提供4款新車色與新的造型鋁圈，國外新HONDA Civic導入9吋多媒體螢幕，內部新增便利的Google系統，無須手機連結，也能使用Google豐富的APP功能。

動力配置上，北美維持2.0升e:HEV油電系統，而泰國另還有1.5升渦輪版本，目前台灣在售車款乃是採用2.0升油電，未來小改款應會繼續維持供應，做為參考，美規油電可輸出203匹馬力、32.1公斤米扭力。