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台灣「60萬國民車」TOYOTA、三菱都買得到！進口小車今年第1季報到

▲60萬有找國民車選擇不多了！中華三菱Colt Plus、TOYOTA Vios向首購族招手。（圖／翻攝自各車廠）

▲60萬有找國民車選擇不多了！中華三菱Colt Plus、TOYOTA Vios向首購族招手。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

新年換新車！自從TOYOTA Yaris退場後，讓台灣60萬有找國民車頓時失去一位小將，不過在2025年仍有幾款國民車買得到，像是中華三菱Colt Plus，或是搭配舊換新的TOYOTA Vios仍是不少首購族購車名單！

▲60萬有找國民車選擇不多了！中華三菱Colt Plus、TOYOTA Vios向首購族招手。（圖／翻攝自各車廠）

▲2024年Colt Plus雖小漲價，但仍在60萬有找親民價格帶。

中華三菱Colt Plus是真正60萬有找便宜又大碗的新車，於去年經過新年式配備調整，維持52.6、58.6兩款車型，新Colt Plus外觀加入一些黑化處理，讓視覺顯得更耐看、更有層次，於水箱護罩、後視鏡、飾條等採用較有質感的黑色鋼琴烤漆處理。

▲60萬有找國民車選擇不多了！中華三菱Colt Plus、TOYOTA Vios向首購族招手。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Vios去年取消入門款，售價60.9萬起跳。

TOYOTA Yaris停產，60萬級距交給Vios扛起戰線，Vios於去年調整車型編成，取消58.9萬入門款，如今剩下60.9、67.5萬兩款車型，但仍算是60級距的國產小車，尤其搭配舊換新之後，更能來到60萬有找向不少小資家庭招手。

▲60萬有找國民車選擇不多了！中華三菱Colt Plus、TOYOTA Vios向首購族招手。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款Kia Picanto預計今年第1季上市，不少車迷敲碗許願繼續60萬有找！

過去同級唯一60萬有找進口小車Kia Picanto，預計在今年第1季發表最新小改款，目前台灣原廠尚未公布詳細的車型與售價，若小改款Kia Picanto仍繼續維持過去60萬有找親民形象，相信能為選擇不多的國民小車市場帶來不少話題。

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關鍵字：三菱Colf PlusTOYOTAVios60萬小車kiaPicanto

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