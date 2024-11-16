現代「全新氫燃料電池休旅車」概念亮相！預計2025上半年量產上市

圖文／鏡週刊

氫燃料電池車正快速崛起，逐漸成為我們通往永續未來的重要選擇之一。Hyundai日前發表的Inishium概念車，就是駛向更潔淨氫能未來的具體象徵。這款氫燃料電池SUV預計於2025年上半年正式上市，為氫能源技術如何重新定義永續交通提供了一個生動的範例。

▲Hyundai正式發表了以氫氣為能源的燃料電池車FCEV概念車——Inishium，並計劃在11月的洛杉磯車展與廣州車展上展出實車，預計明年年初就會進軍市場。

Inishium這個名字源自拉丁語，意指"開始"或"初始"，這不僅僅是新車的命名，更是Hyundai對氫能源社會未來的願景與承諾的象徵。Hyundai在過去27年投入了大量資源在氫能源技術的發展上，這是推動永續發展的堅定承諾。氫能作為能源來源，具備幾乎完全無污染的特性，而地球上氫的豐富儲量更使它成為可行的替代能源。

▲Inishium是一款獨特的SUV氫燃料電池車，首次採用了Hyundai集團的氫能品牌HTWO的「Art of Steel」新設計語言。

如果說電動車（EV）是邁向綠色未來的重要一步，那麼氫燃料電池車（FCEV）則是另一條通往永續的創新道路。氫燃料電池車與電池電動車的最大不同之處在於補充能源的便利性，Inishium可以在幾分鐘內完成加氫，這使得她在長途旅行和日常通勤中都表現出色。搭載最大輸出達150kW的電動馬達，續航力更高達650公里。內建的新穎路徑規劃系統，更能幫助駕駛者迅速找到最近的加氫站，讓旅途更加無憂。

▲Inishium以其強烈的線條和堅固的結構，實現了都市通勤與戶外冒險的無縫銜接。21吋輪圈和實用的車頂行李架，兼顧美感與實用性，滿足多樣生活需求。

在外觀設計方面，Inishium採用了"Art of Steel"的設計理念，將力量與美感結合得淋漓盡致。這台車的外觀有著鋒利而有力的線條，既現代又帶有一股戶外冒險的粗獷氣息。21吋的大型輪圈和堅固的車頂行李架，讓Inishium在功能性與設計感之間取得了巧妙的平衡。前方的"+"符號燈組設計來自HTWO標誌，象徵著未來的氫能源動力正在實現，這讓人對氫能的應用更加信心滿滿。

▲在安全性方面，Inishium採用多層骨架結構與側邊強化設計，搭載9具安全氣囊，達到世界頂尖的碰撞防護標準。

最後，安全與多功能性也是Inishium的一大亮點。Inishium搭載了9具安全氣囊和多層骨架結構，達到最高的安全標準。同時，V2L功能更是為車主提供了移動供電的能力，無論是家庭電器還是戶外裝備，都能透過Inishium來供電。這種多元性不僅增加了車輛的使用價值，更讓人感受到氫燃料車的與眾不同。隨著氫能基礎設施的逐步完善，Inishium將不僅僅是一款環保車，更是一種全新的生活方式——潔淨、便利且安全。這或許就是未來的樣貌，一個由潔淨能源驅動的交通新時代正在我們眼前展開。



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