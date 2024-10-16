Audi「全新Q6 e-tron電動休旅」發表！續航力656公里　台灣明年見

▲Audi全新Q6 e-tron巴黎車展首發，台灣積極爭取明年導入！（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

海外Audi於本周巴黎車展帶來矚目的全新Q6 e-tron、Q6 Sportback e-tron兩款電動休旅，不僅在外觀、內裝帶來搶眼的新鮮感，並還是採全新PPE電氣化平台，具備高竿的長續航力表現，台灣原廠表示，將在明年爭取到全新Q6 e-tron登台！

▲Q6 e-tron建構在最新的PPE平台。

Audi e-tron電動車家族又有強大的生力軍加入，繼今年的Q4、Q8 e-tron加入後，台灣原廠自然也不會放過高人氣的Q6 e-tron、Q6 Sportback e-tron電動休旅，與Q4 e-tron的舊款MEB平台不同，Q6 e-tron、Q6 Sportback e-tron乃是採用最新的PPE平台。

Q6 Sportback e-tron保留性能、續航、效率與充電等技術優勢，更是實踐電動車平台的擴展延伸性驗證之一。藉由動感車尾設計與傑出的空氣力學表現，使得Q6 Sportback e-tron performance 成為車系當中的續航冠軍，其最高續航力可達656公里。

▲動力選擇多元豐富，提供性能款SQ6 Sportback e-tron。

Q6 Sportback e-tron提供兩種電池規格和兩種驅動模式，搭載83kWh高壓電池（淨容量：75.8kWh），即便是入門Sportback車型，後輪驅動的Q6 Sportback e-tron，具備252匹馬力輸出。

後輪驅動的Q6 Sportback e-tron performance配備100kWh電池（淨容量：94.9kWh），輸出功率達306匹馬力。四輪驅動Q6 Sportback e-tron quattro則擁有387 匹馬力。

性能款SQ6 Sportback e-tron沒缺席，配備前後軸雙電機，達489匹馬力。藉由大容量電池，後輪驅動的Q6 Sportback e-tron performance續航里程可達656公里。

藉由先進的高壓電池熱能管理系統與800伏特的電氣系統，賦予出色的充電效能表現。舉例而言Q6 Sportback e-tron performance在高速快充站充電10分鐘後即可增加265公里續航、將電池從10%充至80%僅需22分鐘，S車型的充電功率可達270kW，而後輪驅動車型的快充功率則可達260kW（100kWh電池版本）或225kW（83kWh電池版本）。

▲視覺美型時尚，更在外觀、內裝玩起光彩奪目的燈光秀。

外觀向經典首代TT Coupe致敬，Q6 Sportback e-tron 融和剛硬的斜切車頂線條，車身輪廓則採如流線型水滴般優雅簡約，賦予更動感運動化氣息，在車體高度將Sportback 車型降低37mm，展現兼具剛毅優雅之氣質。

Q6 Sportback e-tron結合車艙內Audi MMI 全景顯示介面和MMI乘客顯示螢幕，打造沉浸式數位化體驗。具備車艙內的動態互動燈，環繞車內、駕駛艙延伸至中控台，給予乘客更多樣化互動感受，營造和諧舒適空間氛圍。而車內座椅選用高品質Argument 織料與Dinamica 超細纖維，其中部分材料由回收材料製成。