花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

▲大陸一起涉及二手汽車交易的糾紛近日引起廣泛關注。（圖／翻攝自魯中晨報）

圖文／CTWANT

大陸一起涉及二手汽車交易的糾紛近日引起廣泛關注。據悉，河南省鄭州市一名弓姓男子上月7日透過網路平台得知有人出售二手小米SU7，隨即決定前往河北省石家莊市進行購買，並支付了人民幣20萬5000元（約新台幣94萬元）的購車款項，不料原車主事後要求加價，他拒絕後竟遭對方遠端鎖車。

《魯中晨報》報導，弓男表示，他當時先向賣家支付了人民幣20萬1000元（約新台幣92萬元），並約定在車輛過戶後再支付剩餘的4000元（約新台幣2萬元），然而他將車開回家後，原車主突然要求加價，自己直接拒絕，隨後原車主通過遠程操作方式取消了車輛授權，導致車輛被鎖定，無法正常使用。

針對買家說法，原車主回應，當時雙方只是口頭協議，並未簽訂正式的購車合同，由於弓男尚未支付完所有款項，因此他仍然保留對車輛的控制權。至於被指控突然加價，原車主予以否認，堅稱當時雙方並未就最終價格達成一致。

▲大陸一起涉及二手汽車交易的糾紛近日引起廣泛關注。（圖／翻攝自魯中晨報）

根據雙方聊天記錄，原車主和弓男已對車輛的購買價格進行了明確約定，且買家已按照約定支付了大部分款項。對此，原車主改口稱，聊天記錄是弓男要求他發送的，自己並不認可其中的內容。目前，弓男決定通過法律途徑維護權益，後續將尋求法律援助並起訴原車主，要求對方履行合同並賠償因此造成的損失。

律師表示，在該事件中，由於雙方在微信聊天中對車輛價格進行了明確約定，合同已經生效，而且部分合同已經履行，車輛已經交付，因此作為車輛賣方應該協助履行過戶義務，否則應該承擔違約責任。

延伸閱讀

▸ 閨蜜提醒老闆算錯錢！男友請客秒暴怒：搞我！沒給我面子 她傻了

▸ 嘉義滿月男嬰「腹部大瘀青」住進ICU 媽看監視器這幕怒報警

▸ 哥嫂買新房霸佔1房間！她跩嗆大嫂「滾回娘家」 被教訓痛哭：我孤兒沒人愛