中型休旅配備王者！福特「全新Kuga改款3大亮點」打遍同級沒對手

▲福特全新Kuga改款大升級，不論是配備豐富度、科技性都創下中型休旅配備新頂點。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特新一代Kuga升級登場！全新Kuga延續全新C2底盤、近50%高剛性車體的好體質，在這次改款後還增添多項先進科技，豐富的配備內容無疑創下國產休旅車新標竿，以下就此次改款3大亮點，一探全新Kuga的超值魅力。

Ford Pixel AI 預判型動態照明系統

如果說LED頭燈很好、Matrix矩陣式頭燈很棒，那這次Kuga升級的Pixel LED投射燈組就更豪華高檔，在車輛照明科技中僅次於雷射頭燈，更是平價車款中首見配備！新Kuga搭載的Pixel LED頭燈由126顆LED晶片、96組可獨立控制元件組成，在遠光燈模式下，可提供超過4,500流明亮度（一般LED頭燈流明2,000～4,000)，不但能獨立點亮／關閉調整照明元件，還能結合內建圖資、車前鏡頭來預判照明，在車輛入彎前就能提前照亮前方道路；另外，這項頭燈科技也提供多達10種照明模式，以下介紹3種車主常會用到的模式：

預判式動態照明(Map-Based)：整合導航圖資系統，Pixel頭燈可在駕駛者開始轉動方向盤之前，預先將光束投射進彎道中，透過獨立Pixel照明元件為道路補光，實現預判式動態彎道照明功能，最遠可預判前方90公尺。

Glare Free智慧型防眩光遠光燈：車輛攝影機可偵測前方最遠800公尺外路況，當偵測到物體時，會透過LDM照明控制模組針對每一個獨立Pixel照明元件進行點亮或關閉調整，實現水平&垂直物體遮罩，不會對同向及對向車輛產生眩光。

速域調整照明模式(城市照明 / 郊區照明 / 高速照明)：城市低速行駛時，SBL靜態燈組會以15%亮度進行輔助照明，提供較寬廣的光型範圍，郊區模式車速提高時。SBL靜態燈組會自動關閉，著重車輛前方照明範圍，高速行駛時，光型範圍會較前向集中，提供最佳前向視野。

新Kuga搭載的Pixel LED頭燈不論是任何路況、天候都能輕鬆應對，在燈具科技上不但是國產休旅先驅，放眼同級進口休旅也領先對手。

▲新Kuga升級Ford Pixel AI預判型動態照明，可在車輛入彎前就能提前照亮前方道路，並有多達10種照明模式，燈光科技遠遠領先同級對手。



Ford Co-Pilot360 Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統

Kuga護主神車可不是假的，這次改款也升級好口碑的「Co-Pilot360 Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統」，福特也獲得過美國權威Consumer Report ADAS評鑑前三大品牌。這套系統不但換上同級最廣的100°前鏡頭、提升系統偵測距離與效果，原廠還導入高級品牌林肯（Lincoln）的技術，使Kuga具有同級唯一iACC 2.0 預判式智慧型定速巡航，結合內建原廠導航數據和車用攝影機，可預先偵測彎道、高速公路出口等路況，實現入彎前減速、出彎後加速的智慧駕駛，並且依據道路速限調節車速、還能「提前預判前方路況」進行主動調整，讓你高速巡航更安全、跟超速罰單說掰掰。

另外，Kuga的LCA車道維持系統也更人性化，升級後還提供車道維持置中、車道維持偏左、車道維持偏右等3種調整，滿足駕駛個人習慣及路況需求，以上這2個功能都可在一鍵啟動Level 2駕駛輔助系統後啟動，告別傳統繁瑣操作。

▲福特Kuga搭載再進化的Co-Pilot360 Vision 2.2駕駛輔助系統，為同級唯一具備iACC預判型巡航系統&LCA車道維持系統（可依駕駛喜好提供3段式調整：置中、偏右、偏左）。

全新Kuga還升級了IA 2.2 十字路口碰撞預警 & 輔助煞停系統(含車輛 / 行人 / 自行車手偵測)，時刻監控十字路口交通狀況適用於台灣路況，讓您安心行駛每個路口。而此次新增的RBA倒車煞車輔助系統、BSA盲點輔助系統(附BLIS®視覺盲點偵測系統)，透過先進技術讓行車安全防護更全面；進化後的Ford Co-Pilot360 Vision 2.2駕駛輔助系統，也使Kuga成為主動駕駛輔助功能最多、最先進的休旅車款，遠遠領先其他日系對手。

▲全新Kuga也升級十字路口碰撞預警＆輔助煞停系統、倒車煞車輔助系統、盲點輔助系統，護主神車可不是浪得虛名。

數位化科技智能座艙

全新Kuga搭載13吋全數位儀錶、13.2吋SYNC4®懸浮式全彩螢幕，透過升級的Vision X系統帶來新穎的視覺介面與流暢操作體驗。座艙內部也配備AGR德國脊背健康協會認證的雙前座人體工學麂皮座椅，結合18向調整功能（8向電動調整、4向電動腰靠、4向可調式頭枕、2向座椅腿部延伸支撐）以及3組駕駛座記憶等功能，可整合駕駛座椅、車外後視鏡與HUD抬頭顯示器3項設定，讓駕駛一入座就是最貼合身形的乘坐姿勢。空間機能上，Kuga也具有可前後滑移15公分的第2排座椅、後座6／4分離傾倒與足踢式電動尾門，提供優渥乘坐&載貨空間，平整的後行李廂空間也能滿足家庭出遊的置物需求。

另外，Kuga全車室標配NVH車艙寧靜套件，以嚴苛標準打造靜謐舒適的車艙空間，更優化的車身密封系統，包括Acoustic聲學隔音夾層前擋風玻璃、一體式防水膜，到引擎室吸音棉以及前後輪罩隔音墊，都能有效降低風噪、路噪和引擎噪音，前後艙同步配置專屬隔音墊，全面提升乘坐靜謐性。

▲全新Kuga搭載13吋全數位儀錶（全新 Vision X 顯示介面）、13.2吋SYNC4®懸浮式全彩螢幕，升級後的資訊介面也帶來清楚的視覺與流暢操作體驗。



▲全新Kuga第2排座椅可前後滑移15公分，寬敞空間乘坐更舒適，搭配後座出風口，讓每一位乘客都能享受到舒適自在的乘坐體驗。

▲新一代福特Kuga成為中型休旅配備最頂點，不論是科技性、豐富度都遠遠領先同級對手。

此次福特六和也針對新Kuga祭出最高直降8萬回饋給消費者，今年底再給消費者2萬元現金回饋，還有萬元以上配件金，光開價就知道Ford這次誠意滿滿，若看到Ford Kuga配備無庸置疑是國產SUV配備最頂的選擇，不管是最寬幅的13吋大螢幕+液晶儀表／2K顯示原廠環景、同級唯一提供AI預判刑的駕駛輔助跟Pixel AI頭燈，絕對是力拼市場SUV性價比首選！