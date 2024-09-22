雷諾「超可愛電動廂型車」亮相！設計師：不再只是沒有靈魂的箱子

圖文／鏡週刊

當你想像廂型車時，腦海中可能浮現出的是方正、沉悶的外觀設計，但Renault 最新推出的 ZFlexEVan 正顛覆了這種刻板印象。以經典的 Estafette 為靈感，這款全新電動廂型車不僅外型可愛，功能性也十分強大，完全符合現代城市生活的需求。

ZFlexEVan的外觀設計充滿了復古與現代的巧妙結合。她承襲了經典 Estafette 的雙圓形頭燈和流暢的車身曲線，搭配鮮明的灰黃配色，讓這台廂型車顯得與眾不同。在繁忙的城市街道上，她不像一般的廂型車那樣笨重、嚴肅，反而散發出一股清新、親切的氛圍。正如Renault 設計師 Sandeep Bhambra 所說：「廂型車不再只是沒有靈魂的箱子，而是有著可愛與吸引力的個性化交通工具。」

然而，ZFlexEVan可愛的外表下，其實隱藏著不容忽視的強大功能。這部車長達 4.87 米，但其迴轉半徑與 Renault Clio 相當，使得她在擁擠的城市中依然靈活自如。ZFlexEVan的高度達到 2.59 米，駕駛可以輕鬆從駕駛座移動到後面的貨艙，完全不必彎腰。這樣的設計無疑大大提升了物流司機的工作效率，為每日的配送工作減少了許多不必要的動作浪費。Renault 甚至表示，物流業者每節省 30 秒的送貨時間，就能顯著提高整體利潤，顯示ZFlexEVan在商業用途上的強大競爭力。

再來，這台車最吸引人的是她的科技感。ZFlexEVan 是 Renault 首款「軟體定義車輛」，意味著她的功能和設定都可以根據使用者需求進行大規模的客製化，就像我們熟悉的智慧手機一樣。比如，若貨艙內裝有冷藏設備，駕駛可以直接在儀表板上看到冷藏箱的溫度，讓操作更加直覺方便。此外，這款車也支援軟體升級，隨著時間的推移，車輛的續航能力、連線功能、安全系統等都可以不斷最佳化，確保車主無需頻繁更換車輛就能享受到最新的科技。

▲ZFlexEVan 將在兩年內投入量產，並有可能採用 Estafette 的名稱。

最後，ZFlexEVan 還是一款極具經濟效益的商用車。Renault 預計，這款車的軟體升級和整合功能能夠為企業節省 30% 的營運成本，無論是小型公司還是大型物流業者，都能從中受益。此外，這款車預計將在兩年內投入量產，並有望復刻 Estafette 的名字，讓這款車成為街頭一道亮麗的風景線。這台結合了復古美學、現代科技與商業實用性的電動廂型車，無疑將在未來成為商用車市場中的一大亮點。



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