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雷諾「超可愛電動廂型車」亮相！設計師：不再只是沒有靈魂的箱子

圖文／鏡週刊

當你想像廂型車時，腦海中可能浮現出的是方正、沉悶的外觀設計，但Renault 最新推出的 ZFlexEVan 正顛覆了這種刻板印象。以經典的 Estafette 為靈感，這款全新電動廂型車不僅外型可愛，功能性也十分強大，完全符合現代城市生活的需求。

ZFlexEVan 雖然比 BMW 3 系列還要長，車長達 4.87 米，但其迴轉半徑與 Renault Clio 相當。

ZFlexEVan 繼承了 Estafette 的雙圓形頭燈和柔和的車身曲線，加上醒目的灰黃配色，Renault 表示，這些設計將為歐洲城市街道增添亮點。

ZFlexEVan 繼承了 Estafette 的雙圓形頭燈和柔和的車身曲線，加上醒目的灰黃配色，Renault 表示，這些設計將為歐洲城市街道增添亮點。

ZFlexEVan 繼承了 Estafette 的雙圓形頭燈和柔和的車身曲線，加上醒目的灰黃配色，Renault 表示，這些設計將為歐洲城市街道增添亮點。

ZFlexEVan的外觀設計充滿了復古與現代的巧妙結合。她承襲了經典 Estafette 的雙圓形頭燈和流暢的車身曲線，搭配鮮明的灰黃配色，讓這台廂型車顯得與眾不同。在繁忙的城市街道上，她不像一般的廂型車那樣笨重、嚴肅，反而散發出一股清新、親切的氛圍。正如Renault 設計師 Sandeep Bhambra 所說：「廂型車不再只是沒有靈魂的箱子，而是有著可愛與吸引力的個性化交通工具。」

ZFlexEVan有著獨特的高度，達 2.59 米，比 Ford Transit 還要高，這樣的設計讓駕駛可以從駕駛艙一路步行至貨艙，而無需彎腰。

ZFlexEVan有著獨特的高度，達 2.59 米，比 Ford Transit 還要高，這樣的設計讓駕駛可以從駕駛艙一路步行至貨艙，而無需彎腰。

ZFlexEVan有著獨特的高度，達 2.59 米，比 Ford Transit 還要高，這樣的設計讓駕駛可以從駕駛艙一路步行至貨艙，而無需彎腰。

然而，ZFlexEVan可愛的外表下，其實隱藏著不容忽視的強大功能。這部車長達 4.87 米，但其迴轉半徑與 Renault Clio 相當，使得她在擁擠的城市中依然靈活自如。ZFlexEVan的高度達到 2.59 米，駕駛可以輕鬆從駕駛座移動到後面的貨艙，完全不必彎腰。這樣的設計無疑大大提升了物流司機的工作效率，為每日的配送工作減少了許多不必要的動作浪費。Renault 甚至表示，物流業者每節省 30 秒的送貨時間，就能顯著提高整體利潤，顯示ZFlexEVan在商業用途上的強大競爭力。

Renault 尚未公佈 ZFlexEVan 的動力系統細節，除了確認其為電動車外，還表示這款廂型車將是公司首款軟體定義車輛，這意味著她可以像智慧手機一樣，透過車內操作系統進行大規模客製化。

Renault 尚未公佈 ZFlexEVan 的動力系統細節，除了確認其為電動車外，還表示這款廂型車將是公司首款軟體定義車輛，這意味著她可以像智慧手機一樣，透過車內操作系統進行大規模客製化。

Renault 尚未公佈 ZFlexEVan 的動力系統細節，除了確認其為電動車外，還表示這款廂型車將是公司首款軟體定義車輛，這意味著她可以像智慧手機一樣，透過車內操作系統進行大規模客製化。

再來，這台車最吸引人的是她的科技感。ZFlexEVan 是 Renault 首款「軟體定義車輛」，意味著她的功能和設定都可以根據使用者需求進行大規模的客製化，就像我們熟悉的智慧手機一樣。比如，若貨艙內裝有冷藏設備，駕駛可以直接在儀表板上看到冷藏箱的溫度，讓操作更加直覺方便。此外，這款車也支援軟體升級，隨著時間的推移，車輛的續航能力、連線功能、安全系統等都可以不斷最佳化，確保車主無需頻繁更換車輛就能享受到最新的科技。

ZFlexEVan 將在兩年內投入量產，並有可能採用 Estafette 的名稱。

▲ZFlexEVan 將在兩年內投入量產，並有可能採用 Estafette 的名稱。

最後，ZFlexEVan 還是一款極具經濟效益的商用車。Renault 預計，這款車的軟體升級和整合功能能夠為企業節省 30% 的營運成本，無論是小型公司還是大型物流業者，都能從中受益。此外，這款車預計將在兩年內投入量產，並有望復刻 Estafette 的名字，讓這款車成為街頭一道亮麗的風景線。這台結合了復古美學、現代科技與商業實用性的電動廂型車，無疑將在未來成為商用車市場中的一大亮點。


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關鍵字：RenaultZFlexEVan廂型車貨車汽車新車電動電動車概念車

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