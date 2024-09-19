「奇瑞入門休旅」鎖定Yaris Cross進軍澳洲！1.5升渦輪折合新台幣51萬

▲奇瑞Tiggo 4 Pro預告進軍澳洲市場，提供2款車型售價。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

奇瑞旗下的Tiggo 4 Pro跨界入門休旅征戰澳洲市場，鎖定MG ZS、Mazda CX-30、TOYOTA Yaris Cross等一級休旅戰區，當地提供1.5升渦輪兩款車型，折合新台幣僅要51萬！

▲澳規全車系採用1.5升渦輪。

奇瑞野心勃勃積極進軍海外市場，並用極具競爭力的價格優勢向其他廠牌發動攻勢，近來宣布Tiggo 4 Pro跨界入門休旅即將進軍澳洲市場，全車系採1.5升渦輪，提供23,990、26,990澳元兩款車型，折合新台幣分別為51、58萬。

Tiggo 4 Pro尺碼4,351x1,831x1,662mm、軸距2,610mm，定位上針對MG ZS、Mazda CX-30、TOYOTA Yaris Cross等入門的休旅級距，配備也不陽春，配有10.25吋螢幕結合數位儀錶，支援無線手機娛樂連結、雙區恆溫空調等。

▲Tiggo 4 Pro不因入門顯得陽春，配備相當完善豐富。

澳規高階款的更有皮質座椅、360度環景、電動天窗等豐富配備，全車系都具有符合L2等級的輔助駕駛科技，而動力配置以1.5升渦輪引擎，配上CVT變速箱，可繳出147匹馬力、21.4公斤米扭力。

除了進軍澳洲市場外，Tiggo 4 Pro也預計今年將在馬來西亞上市，至於本有計劃今年導入台灣的奇瑞品牌，日前原廠表示，今年登台規畫暫緩，最快需明年才會有進一步消息。