鬼月＋股市震盪「賓士、奧迪都不怕」！重磅新車連發搶攻台灣市場

圖文／鏡週刊

無懼股市近期進入大震盪格局，又進入農曆民俗月的傳統淡季，豪華進口車商仍持續導入新車款，像是德國賓士就選在民俗月首個工作日推出豪華旗艦MPV V-Class，奧迪也於8日發表改款Q7、Q8兩大旗艦休旅。對於近期國際政經詭譎多變，兩大車商仍對台灣車市保持樂觀，持續看好下半年豪華車的銷售動能。

「今年上半年，是台灣賓士（Mercedes-Benz）截至目前表現最好的上半年！」日前召開大改款豪華旗艦MPV V-Class發表會上，台灣賓士總裁金恩中笑著說。

近期股市大震盪，讓各界開始關心是否會衝擊房市與車市，但根據最新出爐的車市報告顯示，總銷量達45,678台，不僅前一個月成長9.8%，也比去年同期成長7.8%。而前七個月的台灣車市銷量又以豪華車表現優異，前七月進口車銷量達7.09萬台、年增1.9％，表現優於整體市場，其中常勝軍賓士銷量年增10.1％、BMW也年成6.7％，在前五大豪華品牌中，VOLVO更較去年同期增23.1％。

不過，就算遇上農曆民俗月，豪華進口車商也百無禁忌，像是德國賓士就於8月初率先全新改款豪華廂式商旅車V-Class，在標配七人座的V 220 d AVANTGARDE及標配八人座的V 250 d AVANTGARDE之外，更推出首次在V-Class上出現三芒星立標款式的V 250 d EXCLUSIVE，六人座空間配置，標配後座第一排頭等艙座椅，三車型車價分別自262萬元至359萬元起。

同為德國車系的奧迪，則於8日推出全新Q7、Q8豪華旗艦休旅，台灣奧迪主管表示，仍看好台灣市場，無論是油車或電動車，休旅車都是銷售主流，伴隨這次新改款上市，也新增Q7汽油入門車型供車主們選擇外，還祭出其中一車型免費升級七人座促銷優惠，希望以更多元選擇及優惠價格搶市。

對於近期國際政經情勢詭譎，台股也陷入大震盪的格局，是否會影響下半年車市?賓士台灣總裁金恩中直言，目前還沒有看到股市對車市有直接影響，其他經濟指標對台灣還是很正面，今年整體車市應該會跟去年持平。而台灣賓士的成長，最大貢獻來自於SUV，不單是GLC，連GLE、GLS銷售狀況都很強勢。當然還有電動車的銷售也不錯，預估今年將佔賓士銷售的15%。

至於交車情況，金恩中坦言，今年上半年，還是仍有些缺車，但下半年開始，狀況就會大幅改進，相信下半年豪華車市會有不錯的表現。



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