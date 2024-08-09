奇瑞「新5、7人座休旅」上市！2.0升渦輪折合新台幣59萬

▲奇瑞上市Tiggo 8 L長軸休旅，通吃5、7人座市場！（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

大陸奇瑞日前在當地的品牌活動，發表Tiggo 8 L（當地稱瑞虎8 L）長軸休旅，不僅有著豐富配備及寬敞的空間，其12.99萬起人民幣售價也頗具競爭力，來勢洶洶的Tiggo 8 L一舉通吃5、7人座休旅市場！

▲Tiggo 8 L長軸休旅比起標準款擁有更寬敞的舒適空間。

相較原本14.77～16.77萬人民幣預售價，最終上市奇瑞Tiggo 8 L帶來更划算的入手門檻，提供5款車型，開價12.99～17.49萬人民幣，折合新台幣59～79萬。全車系採用2.0升渦輪，頂規搭載四驅與7人座配置。

外型設計上，Tiggo 8 L下足功夫，車門採用隱藏式把手，結合氣勢十足的獠牙水箱護罩，甫以左右兩側大面積的進氣孔，新Tiggo 8 L給人相當具有力量的視覺衝擊。

▲新車可選擇雙色內裝，配有15.6吋螢幕結合10.25吋數位儀錶與HUD抬頭顯示。

新車尺碼4,795x1,930x1,729mm、軸距2,770mm，依車型等級不同鋁圈選擇18、19、20吋，車內配色也相當具有質感，擁有全黑色或黑棕雙色混搭，前方採15.6吋多媒體螢幕，結合10.25吋全數位儀錶，並還有HUD抬頭顯示、雙前座通風與加熱、L2輔助駕駛系統給好給滿。

動力全車系採用2.0升渦輪引擎，搭配8速手自排變速箱，可輸出254匹馬力，前驅版平均油耗12.8km/L，四驅版來到11.7km/L。