Volvo「全新入門電動休旅」導入台灣有譜！海外售價折合新台幣90萬

▲Volvo EX30馬來西亞新產地開始出口，能加速導入台灣時程。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

不少人敲碗期待的Volvo全新入門電動休旅EX30，因受於大陸產線限制，台灣遲遲沒有進一步導入時程，而近來已經有好消息流出，EX30新產線於馬來西亞落成，並開始出口銷售，而台灣銷售端更有消息透露，明年就有望看到全新EX30登台。

▲Volvo EX30有望明年登台。

Volvo EX30是品牌近期關注度相當高車款，大陸售價僅人民幣20.08～25.58萬，折合新台幣90萬起擁有競爭力十足的價位，雖然台灣官網早就表示會有EX30導入計劃，但EX30最早僅有大陸張家界產線，而歐洲產線則預計2025年才會啟動，也因此讓台灣導入EX30一度卡關，而如今馬來西亞新產線已開始出口，這無疑對台灣市場是一大好消息。

台灣Volvo從馬來西亞導入已不是先例，過去V90、S90就是從馬來西亞產線進口，而如今EX30有望依循V90、S90模式，若從馬來西亞產線引進，那明年確實有機會看到EX30登台。

▲海外動力提供單馬達後驅、雙馬達四驅等配置。

大陸今年5月開賣的Volvo EX30，提供單馬達後驅、雙馬達四驅，並有49kWh、66kWh電池組，單馬達版本可輸出272匹馬力，雙馬達可達到428匹馬力，續航力分別有410、540、590km三種選擇。