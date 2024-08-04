盤點5大汽車駕駛輔助科技「盲點偵測用過都說讚」走雪隧必備ACC

▲隨著科技日漸發達，新車配備許多「自動駕駛輔助系統」，不僅可以減少車主行駛時的負擔，更可以增加行駛時的安全。（圖／123RF）

圖文／CTWANT

百度旗下無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」，已在中國11個城市開放載人測試運營服務，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動駕駛出行服務測試；不僅如此，Google旗下的美國無人計程車Waymo也開始營運。不過無人駕駛存有法規、安全問題的隱憂，因此並未普及，看準車主對於「自動駕駛」的渴望和追求，各大車廠也積極發展、精進車內汽車輔助系統，讓車主可以在科技的介入下，更安全地行駛。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的研究顯示，約94%嚴重車禍是人為疏失造成，ADAS的開發是為了減少意外發生，ADAS整合光達、雷達和攝影機等感應器共同運作，增加自動偵測、導航和迴避功能，能夠適時地為駕駛避開危險，提升行駛安全性。

另一方面，美國高速公路安全保險協會（IIHS）的研究也顯示，配備前方碰撞警告和自動緊急煞車系統等ADAS系統的車輛，後部追撞事故減少50%，而造成傷害的追撞事故也減少56%。

近幾年，汽車輔助科技進步速度驚人，五花八門的功能令人眼花撩亂，車主需要花時間做功課，才能搞清楚愛車到底有什麼能耐，不過這些新增的汽車輔助系統的確帶給使用者許多幫助，除了提升行車安全、降低駕駛疲勞，也讓用車生活增添更多便利性。

CTWANT也根據詢問車商、汽車達人、台灣網友實際回饋，並綜合國外知名調查機構J.D. Power、AutoPacific，與汽車媒體Autoblog的調查報告，整理出一份好用與不好用的汽車輔助系統功能排行，讀者們可以看看是否與心目中的排序接近。

首先，從最受車主推崇的5大功能說起：

盲點監測（Blind Spot Detection）

如果說存在感最強、討論度最高的輔助功能，大家第一時間會先想到ACC自動跟車或AEB自動緊急煞車。但論日常使用頻率最高，且多數使用者都給予正面評價的，非盲點監測系統莫屬。

盲點偵測系統在2007由Volvo率先推出，透過感應器偵測位於駕駛視野死角內的後方來車，並在車輛接近時使用聲、光警示。現在絕大多數新車都已標配盲點偵測系統，特別適合台灣繁忙交通環境，使用得當的前提下，能有效降低事故發生機率，對行車安全很有幫助。

有不少網友在PTT及討論區上表示，「盲點真的很重要」、「盲點超好用，尤其晚上遇到不開頭燈的三寶」、「真的好用，左右後照鏡會有死角，盲點偵測會先提醒」、「對於A柱、C柱特別粗大的車是很好用的，有配置最好」。

▲盲點偵測是存在感最強、討論度也極高的輔助系統，可以針對駕駛視線死角做提醒和警示。（圖／納智捷提供）

安全出入警示

在車尾燈附近的感應器中使用「安全出入警告」和「安全出入輔助系統」，也就是在汽車行駛速度低於3 km / h時，若有其他車輛或騎自行車的人從後方駛來，系統將發出警報，並使用兒童鎖自動鎖定乘客的車門，直到危險消除為止。

自動巡航控制（Adaptive Cruise Control）

自動巡航控制系統ACC是現在許多車輛都配有的功能，能自動調整車速，並與前車保持設定距離，在長途行駛時格外實用，駕駛可以不用時刻注意當前車速，頻繁操作車輛加、減速，因此能減輕開車者的疲勞感。

J.D. Power的調查指出，在高速公路、快速道路這類路段，ACC是使用頻率最高的輔助功能，大多數使用者也給予正面評價，且隨著相關技術進步，ACC系統反應更迅速、平穩、可靠，給予使用者更多信心。不過ACC系統也存在一個問題，部分駕駛因為過度信賴輔助功能，並未時刻監控車輛當前行駛狀況，導致發生事故，成為另外一種交通安全的威脅。

對此功能，網友表示「有ACC在開長途時能減少很多疲憊感」、「會讓開車變得比較輕鬆」，另外也有不少網友表示，「在開雪隧的時候真的很好用」。

▲ACC能夠自動調整車速以及和前方車輛的距離，許多網友認為非常適合用在行駛雪山隧道時。（示意圖／報系資料照）

車道置中輔助（Lane Keeping Assist）

車道置中輔助系統（Lane Keeping Assist）常與車道偏移預防系統（Lane Departure Prevention）搞混，前者會抓取車道左右標線，將車輛保持在車道中央行駛；後者則採用類似反彈修正的邏輯，當車輛靠近標線時系統才會介入修正。

以穩定性和安全性來說，車道置中輔助系統優於車道偏移預防系統，因為有不少車主反應過「常被車道偏移預防系統嚇到」，不過「車道置中輔助系統」對長途與夜間行駛幫助很大，通常會搭配ACC使用，也屬於高速長途路段駕駛愛用的輔助功能之一。

▲車輛置中可使車輛保持在車道中央，對長途及夜間行駛幫助很大。（圖／Honda提供）

倒車顯影系統（Rearview Camera）

對於新手駕駛來說，倒車入庫、路邊停車都是相當大的難關，不過如果有倒車顯影就能大幅降低這項挑戰的難度。倒車顯影系統在技術上並不複雜，就是攝影鏡頭把後方影像顯示在車內螢幕上，再搭配導引線條；現在也有不少車主升級為環景倒車顯影系統，車輛周邊360度無死角，即使開導狹窄空間或遇到障礙，也不會困擾駕駛。

Jaguar Land Rover不僅採用 360度，還添加「ClearSight地面」視角，提供車輛下方和正前方的清晰視野，使駕駛員能夠在行駛時更多一份安全感。

▲停車常常是新手駕駛最艱困的任務，透過環景倒車顯影可以更清楚知道當下的狀況，以及角度的控制。（圖／報系資料照）

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