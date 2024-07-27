【周焦點】Nissan全新休旅上市　光陽、山葉新車亮相　新現代Tucson開賣

▲Nissan Ariya不畏風雨上市、2輪重機年度重頭戲，南港車展熱鬧開場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）
記者徐煜展／綜合報導
台灣Nissan第2款電動車登台，全新Ariya正式發表上市；今年2輪族群年度盛事，台北南港重機展於本周熱鬧開幕；改款新現代Hyundai Tucson北美正式開賣，台灣估計明年就能與新Tucson見面。
▲Nisan Ariya才剛發表，今年配額200輛已快銷售一空。
Nisan Ariya於7月25日線上發表上市（連結），全車系較預售價降價1萬，共有標準款、增程版2款車型，售價分別為168.9、188.9萬，原廠表示，自去年台北車展現身的Nisan Ariya，詢問度相當踴躍，年度配額僅有200輛的Nisan Ariya，目前接單已超過150張，最快預計本月開始交車。
▲國際、台灣本土品牌紛紛集聚，今年南港重機展更熱鬧。
台灣重機迷有福了，年度盛事的台北重機展於7月26日開展（連結），現場可是人山人海、新車精銳盡出，自去年移師至南港後受到熱烈迴響，所以今年國際重機展規模再擴大，車展集齊Honda、Kawasaki、Yamaha與Suzuki等日系4大廠，包括歐洲的BMW、Ducati、Aprilia、Moto Guzzi、Triumph與KTM今年也都共襄盛舉，當然台灣本土的光陽、三陽與宏佳騰也沒缺席，都將各自的最新車款帶到現場。
國內新車大廠光陽於車展帶來2款全新大型速克達（連結），分別是平地板設定的白牌X-TOWN 250ST、以及跟上「ADV浪潮」的跨界黃牌大羊XCITING X350，前者將在今年第4季上市，而後者則要等到2025年第1季才會正式開賣。
山葉Yamaha發表「MT-09 Y-AMT」（連結），透過Y-AMT變速箱技術，捨去左手離合器拉桿、左腳換檔踏桿，透過換檔撥片就能實現快速換檔。
▲Aprilia RS 457台中發表，提供豐富駕馭樂趣的黃牌重機。
售價29.9萬起！黃牌重機新選擇，Aprilia台灣總代理摩托之星於台中發表全新RS 457（連結），台灣更是亞太區第1個實車到港國家，作為品牌最新雙缸黃牌輕跑車型，RS 457是同級當中唯一使用鋁質車架，造就出亮眼的馬力推重比，同時電控配備也最為完整，為初階到中階賽道玩家帶來充滿駕馭樂趣的全新選項。
▲改款新Hyundai Tucson北美開賣，台灣市場再等等！
台灣南陽銷售主力的Tucson休旅，北美日前開賣最新小改款（連結），提供3種動力、16款車型可選，入手價折合新台幣93萬起，北美提供2.5升自然進氣、1.6升渦輪、1.6升渦輪油電，隨著韓國、北美陸續上市，台灣想要看到新Tucson，預計明年就有進一步消息。
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